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別讓「大罷免」罷掉民主…讓政治資源掌控者宰制沉默多數

杜紫宸（台北市）
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經過逾半年醞釀、「公民團體」與地方系統強力動員、側翼媒體全面配合，大罷免陣營終於「完成」三階段罷免提案行動，中選會通過將在7月26日，舉行24席國民黨立委及新竹市長高虹安的罷免投票

罷免制度本是憲政體制中的非常機制，設計初衷是為了在特定民代嚴重違法失職、喪失民意基礎時，提供選民糾正的出口；但當它淪為單一黨派進行鬥爭的政治武器，民主體制便已遭到本質性破壞。

台灣的罷免制度門檻設計為「同意票達選舉人1/4、且多於不同意票即通過」，相對於選舉門檻低得多，卻為意圖玩弄制度之政治團體留下操作空間。過去罷免被視為基層民意對權力的制衡，今天卻變成政黨由上而下貫徹追剿異議者工具，名為「民主」實為「霸凌」。

「大罷免」不僅是對代議政治的諷刺，更是對民主憲政的侵蝕。選舉制度的設計基礎在於任期制與程序正義，民意代表經由多數民意授權進入議會，應有固定任期以施展政見並接受民意檢驗。但如果政黨可隨時透過罷免推翻選舉結果，便等同否定了選舉本身的正當性。

罷免若淪為報復性工具，社會將陷入不斷撕裂的惡性循環。一方發動罷免，另一方必然反制，政治制度將從治理平台轉為鬥爭戰場。民代恐不再思考政策推動，只能設法保住位置以閃避爭議，導致政治全面民粹短視化。尤其在重大改革或爭議法案上，任何堅持原則、拒絕討好特定利益的行為，都可能遭遇「政治清算」的報復。

制度濫用還會導致社會資源與政治參與的失衡。動員罷免需龐大資金、宣傳與組織動力，一般公民難以回應，形成政治強者對弱者的結構性壓制。在這場以「大罷免」為名的政治鬥爭中，受害的不只是特定政黨或民代，而是所有無法掌控資源、缺乏話語權的社會群體。

當制度變成鬥爭工具，人民對制度的信任也將隨之崩解。罷免權轉化為少數團體的操控工具，表面上看似民主參與熱烈，實際上卻是沉默的多數遭受政治資源掌控者宰制。最終選民將對政治產生幻滅，認為投票無效且無望，助長反智與厭政情緒。

罷免必須符合「例外」、「保留」與「自制」的原則，它不是正常政治競爭的延伸管道，更不應成為清洗異己、製造寒蟬效應的利器。

制度設計本應保障不同的聲音共存，若今天我們默許「大罷免」成為政治鬥爭的常規武器，明天我們可能就得面對「制度失靈」的全面危機。在這個關鍵時刻，社會應更勇敢地提出質疑：罷免制度真正的使用者，是公民？還是權力者？罷免制度的對象，是不適任者？還是不同政治意識形態者？

當選舉結果可以隨時被罷免取代，當罷免變成政治鬥爭的日常手段，那麼下一個被「罷免」的，恐怕就是民主本身！

（本文取自6月23日聯合報民意論壇，作者為中華大學兼任講座教授）

罷免 投票 國民黨

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