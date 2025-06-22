獨裁者國王 標籤化對手

美國兩黨對抗，雙方針鋒相對，極力宣傳自己的優勢，攻擊對方失敗的理念、政策，通過公開爭論，讓選民瞭解兩黨的政治理念，從中作出選擇，這是民主社會正常的現象。 然而當下，美國共和黨和民主黨 在執政理念、直至具體政策，高度分歧對立，可能是近幾十年最尖銳的，也是最激烈的。正常的黨爭變得極端且不理性了。這種不理性表現為逢川必反，貼標籤式的漫罵。

貼上一個標籤企圖定義對方實在是太容易了，也是很簡單，甚至曾經有效，但人們已經明辨是非的今天，標籤化對手就很難獲得預期的效果，甚至一不小心會適得其反。暴露出自已的無理武斷及自相矛盾。

比如左派媒體時刻不忘告訴他的讀者川普 是獨裁者，他的上臺將是美國人民的噩夢，但他未上臺就揹負34項重罪，但選民還是選擇了他。上臺後，他認真推進他競選時對選民的承諾，驅逐非法犯罪移民，這兩周發生在洛杉磯的騷亂事件，因加州政府的庇護非法移民 政策，聯邦政府為保護聯邦人員和資產，派員執法，引發手執墨西哥及巴勒斯坦國旗的非法移民及其他人士的抗議活動，最後導致縱火暴力搶劫發生。民主黨蠻橫堅持對非法移民的庇護立場，煽動將這場抗議活動推行全國，並祭出No king大旗，將川普貼上「國王」標籤。

但有這樣的國王嗎？他所頒布的行政命令，多半被激進法庭暫緩執行，辦事舉步維艱，事實是，在這場騷亂以後，川普的民意支持度再次上升，連左派媒體的民調也不得不承認，超過一半選民支持川普驅逐非法移民舉措。

民主黨及左媒將川普提出的「美國優先」貼上「民粹主義」，「孤立主義」標籤。有點關注美國形勢的國民都知道，這幾十年美國推行全球化，掏空了美國的產業，作為世界上最重要的國家，美國是世界秩序最關鍵的力量，如果美國衰落，世界就沒有了支柱，世界秩序將崩壞，從這個意義上說，「美國優先」其實就是「世界優先」，讓美國再次偉大就是讓世界再次偉大，而絕非孤立主義更非民粹主義。

民主黨及左媒在意識形態及具體政策上，違背選民意志也違背美國利益走向極端，他們對川普實施的謾罵醜化抹黑的貼標籤的行為，說到底是失敗的行為，其結果是讓選民更看到了他們的理屈詞窮。