反對加薩戰爭者 應為猶太族之英雄

3月8日，美國移民及海關執法局逮捕加薩 戰爭抗議者哥倫比亞大學研究生哈利勒（Mahmoud Khalil），25日再逮捕寫過批評加薩戰爭的塔夫茲大學博士生奧茲圖爾克（Rumeysa Ozturk），隨後又於4月24日逮捕另外一位參與過加薩戰爭抗議的哥大研究生馬達維（Mohsen Mahdawi）。三位學生均因其見義而為的言論而被逮捕，被拖入困境。

身為美國的猶太 族，加薩戰爭對我有很深刻的體悟。身為2025年秋季入學的哥大研究生，三位的例子讓我不能坐視不管，默而不言。正如聖經說：「正義，正義，你必追求之」，子曰：「見義不為，無勇也」，我想要以我為例，表達反對此戰爭的美國猶太族立場。

以色列 與我們美國猶太人有一種很特別的關係，類似華僑與中國的關係。有一個國家聲稱為我們民族之國，其成功當然會讓猶太民族引以為傲，然而以色列政府有時令我們相當生氣。不過此比喻仍無法言明我們與以色列關係的獨特之處，尤其是在我們悲慘歷史中，被迫離境或政府意圖剿滅我們之例子一個接著一個，逃難時很少有真正安全的地方可依靠，以色列建國之夢便隨之而生。

2023年10月7日，我當時在日本留學，下課之後看手機新聞才發現，當日哈瑪斯屠殺1195名以色列人，其中有學生與軍人，無論努力支持和平的或反對和平的，哈瑪斯都無差別屠殺。此事發生之後，我們不但十分憤怒，而且也因過去歷史，為民族感到恐懼。

然而，近兩年的戰爭中，以色列屠殺大約五萬名巴勒斯坦人，包括至少一萬名未成年人，迄今仍未表示促進和平之善意。每40名加薩居民，就有一名死於以色列的攻擊，而且此數字不包括因糧食及醫療不足而去世的人命，以色列一直限制糧食與飲用水的運入，以至於加薩百姓面臨饑荒。不但如此，加薩的建築超過三分之二被摧毀，遭毀壞的住宅超過十分之九，田地三分之二，學校九分之八。

看到中國對維吾爾族的虐待，有些華僑可能否認其存在，有些盡全力反對，有些說「中國政府跟我毫無關係」，有些感到恥辱，有些反而支持讚賞。這些態度都出現在美國猶太族對加薩戰爭的反應中。有些猶太人仍然主張以色列未進行屠殺，聲稱這些報導都是偏見。有些則與穆斯林領導的團體攜手進行反戰抗議，有些則避開不談。至於我，有個聲稱為代表我的政府進行如此惡劣之事，使我感到無限的恥辱與憤怒。

有人聲稱此戰爭是為了讓猶太人能夠安全。但此戰爭會讓任何人安全嗎？外界難以區別以色列與猶太人身分，對猶太人的偏見成為暴力的第一步，若是以「唯一猶太國家」之名，行虐待屠殺之實，釀成仇恨不可避免。此事之後，以色列怎麼能獲得國際支持呢？這簡直是癡人說夢。

聖經說：「以眼還眼、以牙還牙」，此往往為基督徒批評猶太人缺乏仁心的根據，然而此論點往往忽視一件重要之事：報復不可以超過一定的程度，「以眼僅可還眼、以牙僅可還牙」。以眼還眼之後，事情就結束了，人不可繼續尋求更嚴厲之復仇，這是一種懲罰不可違反比例之概念。一條生命就是一條生命，以色列已經超過此原則至少50倍之多。無限的報復違反我們猶太人最基本的原則，以色列至此已不配自稱為「猶太民族之國」。

加薩戰爭並非沒有值得一提的歷史背景。孟子曰：「無恆產而有恆心者，惟士為能。若民，則無恆產，因無恆心。苟無恆心，放辟邪侈，無不為也。及陷於罪，然後從而刑之，是罔民也。」一般人，若是沒有恆定的財產，不能避免陷入邪惡的地步，若是從而懲罰他們，就是設下天羅地網故意傷害他們。以色列近20年一直收緊一張日益細密之網，封鎖加薩走廊，限制出入，屢屢剿伐，摧毀建築，阻擋任何經濟發展。2023年，加薩走廊失業率高達45%以上，人民豈有「恆定財產」嗎？處於此虐待之下，產生極端思想、暴力組織難道出乎意料嗎？

我外曾祖母一輩子都十分支持以色列的發展，花了好幾年籌備一座醫院的建立，但她父親不以為然。他十分看重傳統的訓示，認為在彌賽亞仍未乘白馬而來之時，我們猶太族不應該回到以色列之聖地。

可是，木已成舟，目前的以色列人多數在以色列出生，在以色列成長，以色列人如同巴勒斯坦人有權利住在該塊土地，亦如同巴勒斯坦人有權利處在積極保障他們平等的政府的管理之下。兩個民族不得不設法共享巴勒斯坦，即以色列那塊土地，沒有其他選擇。

哈利勒、奧茲圖爾克與馬達維皆應為猶太人之英雄，其拚命支持和平，也應為所有美國人之英雄。盡管其作法並非完美，有時超出合理性，但是我們還應該諒解。他們願意冒天下之大不韙來救加薩百姓的無數生命，很少有人的意志如此高尚。