反對加薩戰爭者 應為猶太族之英雄
3月8日，美國移民及海關執法局逮捕加薩戰爭抗議者哥倫比亞大學研究生哈利勒（Mahmoud Khalil），25日再逮捕寫過批評加薩戰爭的塔夫茲大學博士生奧茲圖爾克（Rumeysa Ozturk），隨後又於4月24日逮捕另外一位參與過加薩戰爭抗議的哥大研究生馬達維（Mohsen Mahdawi）。三位學生均因其見義而為的言論而被逮捕，被拖入困境。
身為美國的猶太族，加薩戰爭對我有很深刻的體悟。身為2025年秋季入學的哥大研究生，三位的例子讓我不能坐視不管，默而不言。正如聖經說：「正義，正義，你必追求之」，子曰：「見義不為，無勇也」，我想要以我為例，表達反對此戰爭的美國猶太族立場。
以色列與我們美國猶太人有一種很特別的關係，類似華僑與中國的關係。有一個國家聲稱為我們民族之國，其成功當然會讓猶太民族引以為傲，然而以色列政府有時令我們相當生氣。不過此比喻仍無法言明我們與以色列關係的獨特之處，尤其是在我們悲慘歷史中，被迫離境或政府意圖剿滅我們之例子一個接著一個，逃難時很少有真正安全的地方可依靠，以色列建國之夢便隨之而生。
2023年10月7日，我當時在日本留學，下課之後看手機新聞才發現，當日哈瑪斯屠殺1195名以色列人，其中有學生與軍人，無論努力支持和平的或反對和平的，哈瑪斯都無差別屠殺。此事發生之後，我們不但十分憤怒，而且也因過去歷史，為民族感到恐懼。
然而，近兩年的戰爭中，以色列屠殺大約五萬名巴勒斯坦人，包括至少一萬名未成年人，迄今仍未表示促進和平之善意。每40名加薩居民，就有一名死於以色列的攻擊，而且此數字不包括因糧食及醫療不足而去世的人命，以色列一直限制糧食與飲用水的運入，以至於加薩百姓面臨饑荒。不但如此，加薩的建築超過三分之二被摧毀，遭毀壞的住宅超過十分之九，田地三分之二，學校九分之八。
看到中國對維吾爾族的虐待，有些華僑可能否認其存在，有些盡全力反對，有些說「中國政府跟我毫無關係」，有些感到恥辱，有些反而支持讚賞。這些態度都出現在美國猶太族對加薩戰爭的反應中。有些猶太人仍然主張以色列未進行屠殺，聲稱這些報導都是偏見。有些則與穆斯林領導的團體攜手進行反戰抗議，有些則避開不談。至於我，有個聲稱為代表我的政府進行如此惡劣之事，使我感到無限的恥辱與憤怒。
有人聲稱此戰爭是為了讓猶太人能夠安全。但此戰爭會讓任何人安全嗎？外界難以區別以色列與猶太人身分，對猶太人的偏見成為暴力的第一步，若是以「唯一猶太國家」之名，行虐待屠殺之實，釀成仇恨不可避免。此事之後，以色列怎麼能獲得國際支持呢？這簡直是癡人說夢。
聖經說：「以眼還眼、以牙還牙」，此往往為基督徒批評猶太人缺乏仁心的根據，然而此論點往往忽視一件重要之事：報復不可以超過一定的程度，「以眼僅可還眼、以牙僅可還牙」。以眼還眼之後，事情就結束了，人不可繼續尋求更嚴厲之復仇，這是一種懲罰不可違反比例之概念。一條生命就是一條生命，以色列已經超過此原則至少50倍之多。無限的報復違反我們猶太人最基本的原則，以色列至此已不配自稱為「猶太民族之國」。
加薩戰爭並非沒有值得一提的歷史背景。孟子曰：「無恆產而有恆心者，惟士為能。若民，則無恆產，因無恆心。苟無恆心，放辟邪侈，無不為也。及陷於罪，然後從而刑之，是罔民也。」一般人，若是沒有恆定的財產，不能避免陷入邪惡的地步，若是從而懲罰他們，就是設下天羅地網故意傷害他們。以色列近20年一直收緊一張日益細密之網，封鎖加薩走廊，限制出入，屢屢剿伐，摧毀建築，阻擋任何經濟發展。2023年，加薩走廊失業率高達45%以上，人民豈有「恆定財產」嗎？處於此虐待之下，產生極端思想、暴力組織難道出乎意料嗎？
我外曾祖母一輩子都十分支持以色列的發展，花了好幾年籌備一座醫院的建立，但她父親不以為然。他十分看重傳統的訓示，認為在彌賽亞仍未乘白馬而來之時，我們猶太族不應該回到以色列之聖地。
可是，木已成舟，目前的以色列人多數在以色列出生，在以色列成長，以色列人如同巴勒斯坦人有權利住在該塊土地，亦如同巴勒斯坦人有權利處在積極保障他們平等的政府的管理之下。兩個民族不得不設法共享巴勒斯坦，即以色列那塊土地，沒有其他選擇。
哈利勒、奧茲圖爾克與馬達維皆應為猶太人之英雄，其拚命支持和平，也應為所有美國人之英雄。盡管其作法並非完美，有時超出合理性，但是我們還應該諒解。他們願意冒天下之大不韙來救加薩百姓的無數生命，很少有人的意志如此高尚。
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