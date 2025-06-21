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跨海大橋行車稀疏 淪為旅遊打卡點

馬櫻／加州

橫跨珠江口東西兩岸的港珠澳大橋於2018年10月28日通車，這條長達55公里將橋梁、人工島和隧道集於一身龐大水陸交通系統，創下多項世界紀錄，長度也是世界之冠。香港方面出資千多億港元，連同國內及澳門共花4000多億建成。通車後大橋使用率非常低，港澳之間貨運不多，貨車稀疏。

港澳間船務客運歷史超過百年，有現代化船隊，所用最大雙體船可載四百多人，而且日夜通航。乘客在香港市中環信德中心碼頭登船，航程不到一小時，可選擇在新口岸或者氹仔賭場上岸，非常方便，無需開動私家車來往港澳。如果自己開車非常不方便，車要泊在大橋人工島停車場上，不能直接駛入香港或澳門，要靠金巴載客入市區，費時礙事。

這條集隧道、人工島及跨海大橋不是為解決交通而設，反而慕名前來參觀的旅客非常多，一睹大橋風采。按目前情況推算，熱潮一過，連打卡客都沒有了，僅靠區區過橋費收入如何負擔天價維修保養，看來大橋前景不樂觀。不知是哪個領導頭腦一熱拍板要建大穚，想做靚GDP條數及當政績往臉上貼金，至於後果交給下一任領導去承擔。 

廣東身為全國經濟大省，發展順境時大規模開發引以為傲，但當經濟出現困難時問題便暴露出來，企業收益下降，資金周轉困難，長期下來，面臨破產邊緣。銀行不良貸款日增，員工薪金被拖欠，失業人數增加，影響各行各業，經濟蕭條，牽連到醫療教育民生出現問題。據說南方航空公司一下就裁掉100名機師和2000位空中服務員。學校教師原薪8000，減薪七成，只支2400，不時還會拖欠薪資。放眼全國，迅速發展的高鐵已通至二、三線城市，路軌長達4萬公里，但票價昻貴，人們出行只挑廉價綠皮火車乘坐。高鐵揹了6兆多的債，頻臨破產是遲早的事。 

國家超前的基建，狂魔般的投資，早期的太陽能板的推銷全球，電動車大量滯留在歐洲和墨西哥，鋰電池大量囤積外地。本金積壓，利息黑洞難填，問題愈來愈嚴重，如何收拾這個爛攤子，考驗領導智慧和能力。

香港 澳門 貸款

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操作大罷免是短視近利

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