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馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

遣返及抵制華生 對美國不利

薛永康／托倫斯
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川普總統與中國的貿易戰仍未結束，同時揚言要遣返華生以及禁止華生入美就讀。在一旁跟著起鬨的國務卿魯比歐，則是毫無根據地指控中國政府指派學生來美偷取技術影響美國國安。

洛杉磯時報稱川普對華生的抵制政策不外是喧嚷他製作的「仇外恐懼」（xenophobic），一個「使美國再強大」MAGA的惑眾技倆。加州聯邦眾議員趙美心則稱之為「排華法案」的重演，也就是在1882年的Chinese Exclusion Act；為當時阻止華人入美的法案。

華生遍及全美以加州為數最多。洛杉磯加大的教授認為川普的政策會引發在美華生及華裔學者的不安，導致一片「離美潮」，結果是「人才外流」。目前已離開白宮的馬斯克也曾公開宣稱：如果沒有華裔及其他亞裔，矽谷不會存在也無法作業；換言之，華裔為發展高科技，例如人工智能，是不可缺少的一環。

1911年在華出生的華裔科學家錢學森，在美國得到碩士及博士學位後，曾任麻省理工學院及加州理工學院教授，領導美國太空火箭的研究等，對美國科技有很大的貢獻。但是在1949年被美國套上莫須有的通敵罪名驅逐出境。回到中國之後受到重用，被稱為「中國航天計畫之父」，對中國在科技、武器方面的貢獻得到「國家傑出貢獻科學家」的稱號，促使中國目前在航太方面可與美國抗衡，也成為具有核武的國家之一。

同樣地，過去幾年有不少華裔科學家在美國政界反中仇中氣氛下受到歧視返回中國；不難想像「錢學森」的歷史重演，人才外流對美國的負面影響可以想見。教育為百年樹人，要成為傑出的科學家不易，華裔的智慧、勤奮以及努力不易取代。

除了人才外流之外，阻止華生入美也會造成大學經費短缺的問題。以加州為例，本地學生可以享受不少減免，但是外籍學生需要支付相當高的全額學費。缺少外籍學生的結果是需要增加本地生的學費去補足缺額，對已經昂貴的學費是雪上加霜。

人才外流以及缺少大學經費，將會是遣返或是阻止華生入美的後果，最高法院應該及時阻止川普這個對於維持美國國安毫無助益，而是對其科技前途極為不利的政策。

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