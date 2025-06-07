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川普棒打哈佛 由反恐到反中

南生／蒙特利公園市
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近日川普總統提升對哈佛大學的制裁，要求校方嚴懲參加校園內反猶太暴動哈瑪斯分子，國務院表示要取消那些參加活動外國學生的簽證。

哈佛是所有幾百年歷史的常春藤名校，聲譽響遍全球，外國留學生超過1萬人，其中中國留學生約1000多人，占外國留學生27%。畢業的外國學生捐獻母校資金豐厚，為哈佛開闢條豐厚的財路。香港愛國地產商陳啟宗給哈佛捐獻達3.5億美元，創下哈佛捐獻最高紀錄。

哈佛與中共關係一直良好，以親中聞名於世，歷史系著名教授費正清是名親華的中國通，近年哈佛聘請大批左傾自由主義學者，在教學中潛移默化去影響學生。中國政府定期派出官員前來哈佛受訓，為中共培養管治人才。中共駐美大使謝鋒受邀到哈佛演講，港台留學生在現場公開抗議，當場押走抗議學生的是中方工作人員，可見學校內中共的潛勢力有多大。

川普為清查校園內搞暴力反猶太哈瑪斯恐怖分子及反美學生，要求校方交上哈佛外國留學生的名單和資料，初期校方敷衍了事，引起川普的不滿，訂出期限要求哈佛交出完整資料。最後川普動真格，取銷了政府對哈佛的撥款，要取銷哈佛招收外國學生的認證資格，還要對追查捐獻者背景資料，否則取消捐獻免稅的優惠。

哈佛在川普施壓下有所收斂，原校長辭職離任，新校長態度亦有所軟化。如今哈佛外國留學生前途未卜人心惶惶。

傳媒最近公布習近平千金習明澤是哈佛的畢業生和博士生，就讀期間獲全額獎學金，據說這位習公主有多名保鏢貼身陪讀。習近平在執政十多年後身陷風雨飄零中，又傳出如此花邊新聞，讓習近平躺著中槍。

哈佛是美國名校，要為美國培養出優秀有貢獻的人才，而不應成為反對美國民主傳統的恐怖分子和潛在敵人的溫床。

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