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兩岸「同源同粽」共享同胞情

李亞琪（台北市）
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又到了端午粽飄香的日子，附近歐巴桑在公園角落擺攤賣起自家包的粽子。我騎車經過，買了幾顆捧場，八十幾歲的她問：「大陸有端午節嗎？」我笑：「有，當然有。」但我沒告訴她的是，先有大陸、先有屈原，才有後來的端午節。

端午節對於有些人來說，或許僅止於有粽子可吃，有假可放的小確幸。其實端午真正的意義，除了紀念愛國詩人屈原、祈求闔家安康外，更重要的是中華文化的傳承。

在龍舟競渡、艾草高掛的節日，或許可以重溫一下屈原的故事。「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。」「長太息以掩涕兮，哀民生之多艱。」「眾人皆醉我獨醒，舉世皆濁我獨清。」這些流傳千古的詩句。在當今台灣嚴重撕裂、對立、仇恨的氛圍中，學習屈原如何堅持理想、憂國憂民，在亂世中不隨波逐流，保持清醒的處世之道。讀幾首關於端午的古詩詞，回望歷史的滄桑與美麗，看見中華文化的博大精深，告訴孩子，世界上沒有其他的文化比中華文化更迷人，更值得華人驕傲。

不管是傳統習俗還是在語言方面，兩岸都是同源同「粽」。日前有一則新聞，一名來自東北遼寧的陸籍配偶，開了一家炸物店，因初來乍到不諳台語，在店前擺上「不好意思，老闆是東北人，請不要講台語，謝謝！」遭到網暴被迫店休，令人感慨。

難道講台語就比較愛台灣？不講台語就是非我族類？現在的年輕人也多半不會講台語，但誰也不能否認他們熱愛這塊土地的赤誠之心。台語的發源地是福建閩南，早期漳泉先民唐山過台灣，在寶島落腳扎根，幾經演變，才有今天的台語。陸配為了家人、離鄉背井在台生活，那些網暴霸凌者眼裡心裡想的卻全是政治。

台灣是移民社會，陸配和大多數台灣人一樣，只是在這片土地上先來後到，也都只想在此好好生活。

遺憾的是，在現今高度敏感對立的台灣社會，部分人面對惶惶不安的陸配，竟將台灣自傲的多元、自由、包容價值拋諸腦後。

當大家品嘗著美味的粽子，撥開層層粽葉，也請拋棄偏見、歧視、懷疑、舉報、獵巫、標籤化，想想屈原，想想兩岸仍共享文化，想想民生多艱，想想陸配的奉獻。讓五月的風溫柔吹過兩岸，撫平傷痛和裂縫，願粽子串起同胞情，黏住愛、包容、認同，願端午的龍舟划向和平的彼岸。

（本文取自5月31日聯合報民意論壇，作者為大陸配偶）

端午節 歧視 華人

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