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華盛頓州貨車翻車 2.5億隻蜜蜂飛竄 警呼籲民眾避開

川普態度似有緩和 稱中國留學生「不會有事的」

天佑川普 諸事理順更上一層樓

馬櫻／加州
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芝加哥樞機主教普雷沃斯特榮陞教宗，完了川普戴皇冠穿白袍心願，連上天也在幫川普。新教宗曾長期任秘魯總主教，在南美洲有崇高地位，南美人民熱情浪漫，傾向民主自由，宗教血脈密切聯繫，有助川普團結南美諸國，完成領導世界大業。

關稅戰第一個與美簽訂協議爆冷是英國，5月8日簽約當日正是二戰勝利紀念日，美英宣示團結合作，極具象徵意義。英向美出口100億美元勞思萊斯引擎和航空零件，10萬架汽車免稅額（英製勞思萊斯、賓利和路化汽車頗受美國富豪歡迎）。金額不算龐大，傳統上美與英長期都是好朋友，二次大戰結下深厚情誼。脫歐後英國政治和經濟上頹勢可望由美英互助合作得到改善，共創繁榮自由民主世界。

美中關稅談判終於在瑞士展開，財長貝特森與中方副總理何立峰出席。5月12號美中談判有了結果，達成共識，美徵中30%，中徵美10%，中方答允開放全部中國市場，協議試行90天。5月12日川普出訪中東富裕油國，目的加強與阿拉伯國家聯繫，並爭取中東國家向美國投資，沙特阿拉伯一國巳表態投資美國1萬億美元。川普行程可能包括土耳其，會見普丁和澤連斯基，商談俄烏戰爭的終結。川普外訪正是他處理世界外交重大事務啟航。

美債較去年同期下降92%，來美投資增加，關稅收入改善，聯邦政府開支縮減。聯邦赤字亦較去年下降6.5%，也是拜關稅政策和有效經濟政策實施所賜。

川普對哈佛大學絕不手軟，長青籐大學是自由主義的堡壘，雲集文史哲左派教授，反猶太哈瑪斯暴力分子亦潛伏在學生中，曾經氣熖一時，行動暴力。川普政府要求大學加以改善，否則要從經濟上制裁，取銷捐贈免稅優惠，停止教育部原來資助撥款。學校反對向法院提出訴訟，但大學改革勢在必行，抗拒不得。

川普日前到阿拉巴馬州大學向青年學生演講，受到大學生熱烈歡迎，群眾齊聲大叫USA口號，總統祝賀在黃金時代第一批大學畢業生畢業。

習近平接受普亭邀請風塵樸樸飛往莫斯科參加二次大戰勝利紀念活動。全世界都關注中共與俄羅斯合作的程度。俄烏戰爭尚待終結，印巴又幹起來，印度取得川普總統的支持，穆迪訪問美國後有幾十億美元武器援助，美印聯手拑制中巴，局勢發展令人關注。

川普諸事理順，正是大展拳腳的好事機。期望川普執政第二個百日更上一個新台階。

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