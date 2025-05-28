舉著防止知識外流大旗…川普「常識革命」 淪為反智清算

川普 於他的第二任就職演說中，他高聲疾呼，一場「常識的革命」已經展開，並宣稱美國將迎接「國家成功的新時代」。他在上任後短短幾日內簽署超過上百道行政命令，以「震懾」之勢迅速推動民粹化與民族主義方針。

在這股強勢浪潮下，哈佛大學首當其衝成為整肅對象。川普竟試圖以命令手段禁止哈佛招收國際學生，理由是「防止知識外流」、「捍衛國家安全」；這種說法根本無視事實與理性，其本質不是「常識革命」，而是對學術自由的粗暴封殺，更是借「人民之名」進行政治清算，把大學做為全球知識殿堂的地位，淪為排外與反智的工具。

哈佛之所以成為箭靶並非偶然，這所常春藤 名校，長期象徵美國自由派精英價值，擁抱多元、公平與國際交流，正與川普「美國優先 」、反全球化、反政治正確的保守敘事格格不入。

當哈佛拒絕配合政府打壓校園內的「反猶」聲音，堅持推動DEI（多元、公平、包容）政策，繼續招收來自中國等對手國家的優秀學生時，便被視為對川普政治權威的挑戰。

川普進而將哈佛妖魔化為「背叛國家利益的堡壘」，指控其「藉寇兵而齎盜糧」，質疑招收中國學生是在「培養敵人」；這種論調，完全是將教育國際化與知識開放汙名化，並將其轉化為一場虛構的政治鬥爭。

川普所謂的「常識革命」，在實際操作上是一套高度情緒化、簡化問題，並以「庶民之名」對抗專業與體制的話語機器。他成功激起部分底層白人選民對知識精英的不滿，將高等教育描述成剝奪機會、背離傳統的溫床。其試圖以行政命令封鎖哈佛的國際學生名額，不過是另一波精準操弄民族情緒、仇外排他的政治動作。在此邏輯下，理性變成多餘，專業變成敵人，任何與世界接軌的知識行動，都可能被指為「出賣美國利益」。

美國的全球領導力，從不只是軍事與資本的結果，更來自於其高教體系的開放性與包容性。數十年來，成千上萬的國際學生赴美求學，有的留在美國推動科技創新，有的返國成為美式價值的承載者與擴散者；他們是美國軟實力最深厚的資產，也是維繫其全球聲望的中樞和節點。

川普的「常識革命」本應喚起庶民正義、挑戰體制冷漠，但若過度極化導致制度敵視，終將淪為一場披著民主外衣的民粹專制。當政治領袖恣意干預教育、箝制大學自由、將國際學生妖魔化為敵人，民主的韌性也隨之崩解。這對包括台灣在內的各個民主國家而言，是警鐘長鳴。民主制度雖允許價值更替，但若失去教育與知識的理性堡壘，極端主義終將反撲。

（本文取自5月29日聯合報民意論壇，作者為大學兼任教師）