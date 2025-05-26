美中搭橋 台灣無話語權

賴清德 總統520就職周年演說中完全未提及兩岸關係，此舉引發各界揣測與想像。其實，問題很簡單，因為就連美國都未就其中國政策定案，賴清德又能說什麼？在避免可能引發更大麻煩的情況下，自然不說為宜。

華府 傳來一個當下的笑話（也是事實）是：「國務院不知道白宮怎麼想的，白宮不知道川普 怎麼想的；所以結論是沒人知道下一步是什麼」。這句話包括所有議題，自然也包括有關中國／台海的議題。

川普政府的新任亞太助卿提名人戴桑布雷（Michael George DeSombre）尚在任命中，而就職後的政策檢討更還在半空中；更別提白宮國安顧問沃茲和與亞太相關的副顧問黃之瀚才剛去職，新人選未定。再加上川普的個人獨斷性格，川普政府的亞太／中國／台灣政策還真不知何處尋？所以美國在台協會台北處長谷立言才會安排遲至5月22日才回台北，避開520的場子，這是對的；否則北京再起疑心，那鐵定會把已經亂得不可開交的場子上再添一把火。

但在這種情況下，華府的若干訊息還是傳到了台北；即是，華府與北京勢必將進行一場相當規模層級的接觸／對話，台北不要在這個時候來給自己找麻煩；而且連時間點都有了，已不是原先講的今年6月，一說大致是可能在今年9月。

就以往傳統且行之有效的穩當概念是，在台海問題上，華府對北京的處理方式是兩手策略：一手嚇阻、一手外交。但華府本身也已知曉，在嚇阻這一手的兩張牌「軍事」與「經濟」，「軍事」已失效，而「經濟」也正在失效中。就華府傳統建制派的觀點，美國現下最重要的是「買時間」（或說是拖時間），這一段時間據估計至少需要五到七年；美國需要至少這樣一段時間才能在西太平洋恢復過來（恢復與北京叫板的能力），於是美國只剩下「外交」的這一手。

但在外交上，一向是由「取」與「予」構成；問題在於，美國手中有什麼牌是打出來後，可以讓北京願意接受？從而可以讓美國「買到」時間的？當然若就現下大陸包括經濟在內的總體形勢情況來看，「拖」一段時間也可能是對中共有利的；但最終還得看美國手中能打出的籌碼為何，對中方甚至傳言有第四公報的可能性。於是，一個比較具象的圖像是，美國與中共正在以一種雙方都不太願意卻又不得已的態度，搭建一座雙方接觸／溝通的橋；而這座橋完全跨過台灣的頭頂，把台灣死死地封在下面。

在這樣的架構下，美國對台的可能政策／態度是非常清楚的：好聽一點的外交辭令是「我正在談重要的事情，你別來攪局；說成大白話就是別瞎折騰，不然你自己看著辦！」但值得注意的是，這種態度不止於建制派，就連川普也是如此。於是，在這種情況下，賴清德的就職周年演說完全不提兩岸議題，真的是正確的！但令人難過的是，想想不過九年前的今天，兩岸領導人還在新加坡，可以有坐下來微笑對話的基礎，而今安在？民進黨是在嘲笑台灣人民的記憶嗎？

（本文取自5月27日聯合報民意論壇，作者為資深媒體工作者）