從川普現象看權力背後的神話與笑話

川普 上任迄今，沒有重新恢復美國的大榮景。但他說得比任何一位總統都多、都快。

這些發言，在許多美媒眼裡是笑話，在川粉眼中卻是神話。而這正是當代政治最弔詭也最可悲的現實縮影：權力，是一部神話與笑話製造機，而它製造什麼，取決於誰在講台上、誰握麥克風。

也就是說，同一個語句，既是笑話，也是神話─關鍵是誰在說、誰在聽。在政治世界裡，神話把荒謬變成信仰，笑話把信仰變成荒謬。

過去國民黨 政權把「反攻大陸」當作神話，到處是相關戰鬥文宣、教育洗腦、每日播音；等到民進黨 上台，台灣人聽到「光復大陸」這四個字只會笑。

而如今台灣民進黨把「台獨建國」當作政治神話，用來凝聚主體意識與價值認同。但在中共眼中，這是分裂國家的笑話，你敢台獨我就武統；而國民黨也將其當作民粹迷思，甚至戲謔為選舉伎倆。

笑話與神話的界線不在語句本身，而在敘事權力。從歷史長河看，今日的笑話，可能是明日的神話起點；而今日的神話，也可能是未來世代的經典笑柄。

川普像是一道後現代政治風景：他穿幫，他自大，他說謊，但他不會崩潰。他打破了政治語言的神聖性，也正因此，他讓政治語言「再也無法被神聖化」。這樣的政治人物，反而讓一種新的政治神話產生。

當理解權力如何創造神話、如何壓抑笑話，我們才會真正理解民主的力量。一個健康的社會，笑話應該能質疑神話，而神話也必須禁得起被笑話鞭打。

（本文取自5月26日聯合報民意論壇，作者為三意學校校長）