以和平、善意與經濟合作 化解中東衝突

川普 的中東之行，人們關注的基本點都是從中東諸產油富國對美國的投資包括能源、醫療、交通、AI合作，對美國重新充實空心化的產業，增加幾百萬個就業崗位大有裨益，這是毫無疑問的。我則從美國大外交的角度，分析川普中東之行，如何改變美國過去幾十年的中東外交策略及其意義。

中東一直是一個多事之地，幾千年的宗教、種族仇殺不斷，即使最近，以加衝突，胡塞武裝破壞紅海正常航行仍在發生，對於此暴力衝突，不同國家的人們作出了不同的解釋及採取了不同的態度與立場，但對在此地區實現和平，都越來越沒有信心。

美國對中東實行的外交政策，幾十年來都是以西方的價值觀，理想主義主導，但遺憾的是，並未取得明顯的成效，宗教、種族衝突仍然不斷。

川普最近在沙烏地阿拉伯 的公開講演及在後與卡塔爾、阿聯酋的講話中，表明了美國當局將採取與過去歷屆政府推行的外交政策完全不同的立場。川普立場的核心是，中東有著自己複雜的歷史、文化、宗教，只有上帝才可以告訴教導他們怎麼做，或者，只有他們自己才能夠解決之間的分歧，美國能夠做的只有在保持最強大的綜合實力，以和平、善意的態度與其交道，當彼此建立了理解，彼此尊重雙方的利益所在，積極發揮美國作為世界強國的影響力，盡力彌合該地區各國各宗教派系之間的關係，化解族群之間的矛盾。同時以公平的商業活動促進其社會經濟的發展繁榮。川普認為，不論什麼地區，當全力投入經濟活動，人們就沒有更多精力與時間去相互鬥爭，仇殺，社會繁榮了，人與人，教派之間的關係就會緩和。

川普的這個想法，雖然很難斷定一定會成功，但無疑是一個有意義且很可能有效的嘗試。在過去美國政策成效不彰的情況下，更顯川普新政的必要。而且，川普所施行的新政，其實已考慮了現今中東現實情況。川普在演講中談到兩點值得注意，他認為現在中東已不是過去的中東，年輕一代不少接受了西方現代的教育，他們的思維已不是過去的思維，比如實際控制沙烏地阿拉伯的沙國王儲穆罕默德薩爾曼就是一個40歲的年輕人。他在沙國國內推動了一系列重大改革，包括經濟多元化計畫「2030願景」，旨在減少對石油 的依賴，發展旅遊、科技等新興產業。他還主導了社會改革，如允許女性駕車、開放電影院等，這些舉措顯著改變了沙烏地阿拉伯的社會面貌。

第二，川普瞭解薩爾曼希望減少對石油的依賴及發展科技產業，結合美國的利益，將美國的科技巨頭帶到沙國，簽訂了一系列的合同，一來爭取了石油富國大量的投資，同時滿足了沙國對國家科技發展的需求，又為美國的科技巨頭主要是新能源車及AI公司如輝達開闢了市場，可謂互惠互利一舉多得。對其他兩個國家卡達與阿聯酋亦然。通過這一系列操作，最終還緩和了美國與中東的關係，獲得了世界大國的聲譽。

進一步深究，川普的這一外交思想並非是心血來潮之舉，其實他在第一任期已完成構思，當年在他力推之下，由阿聯酋、巴林、蘇丹、摩洛哥等國簽訂了「亞伯拉罕協議」，海灣國家之間邁出了團結合作的一步。現在，他只是繼續完成他的中東外交構想。

以實力為基礎，以和平、善意、正義為宗旨，以商業經濟合作活動為具體實施方式，達到區域和平發展的目標。川普的新外交政策思路，值得期待。