東南亞群起抗共 齊齊反習

上世紀30年代中共 在延安建立赤色政權，由蘇聯共產黨支持組成共產國際，培植亞洲各國共產黨幹部，有北韓金日城、越南 胡志明、馬來西亞陳平、印尼艾地和日本野坂參三等，戰後他們奉命返回本國搞奪權鬥爭。

50年代爆發韓戰，美國直接參戰，打跨北韓金日城。南韓和日本得到美國支持，金家王朝被壓縮至今仍是小嘍囉一個，只能搞些小動作。

60年代印尼蘇哈托總統嚴厲鎭壓下，印尼共黨被徹底瓦解。日本戰敗後建立民主自由進步社會 ，日共沒有市場，野坂參三因而消聲滅跡。

今天越南早已拋離胡志明老一套，中越為領土和海界發生多次衝突和戰爭。越南隨潮流逐步向民主過渡，開放外國傳媒落地，要求官員公布財產資料，骨子裡中越是面和心不和。川普關稅政策要防止中共製品透過「越南製造」變相傾銷美國，習近平訪問前，越南早就表示會和川普談關稅，習剛結束訪問，越南即公布歡迎外國投資並可全額控股，要購入美國F16戰機，還批准星鏈進入越南。

馬來西亞獨立後，中共曾大力支持馬來亞共黨陳平，供應軍事裝備及武器，又助馬共建立非法電台， 馬來西亞共黨抗日戰爭時建立游擊隊，一度霸占過全馬來西亞一半土地。二次大戰後，英國殖民地政府費很大力量才將馬共勢力趕至北部地區。中共與馬來西亞建交，答允不再支持馬共，陳平逃至泰國求保護終老泰國。馬來西亞深受中共洗錢影響，恆大和碧桂園在當地蓋了龎大爛尾樓，鬼屋處處。中共拒收波音飛機，馬來西亞馬上表態要接受該批退貨，分明不給中共面子。

泰國民風淳樸，皇室威望高，對共產黨一套不感興趣。近期地震讓中共協助興建的一座30層政府大樓粉碎，豆腐渣工程引起泰政府和人民對中共不滿，唾棄中共一帶一路掠奪政策。

新加坡李光耀是英國培養英式政治家，理念與中共格格不入，表面與中共維持和好關係，但嚴防中共思想傳播和滲透，還借助美國維護新加坡獨立地位。李光耀時代，每年都派出軍事人員前往台灣接受訓練，軍事聯繫密切。最近李顯龍夫人何晶推介反中共文章，指習近平是黑幫頭子又是皇帝 ，表達了新加坡人真正內心世界。

中共在南海自訂九段線，咄咄逼人，給南海諸國帶來最大的威脅。中共違反國際海事法庭的判決，在受潮汐影響露出的礁石上建海堤、海港和機場，且長駐海警船及改裝成漁船的民兵船干擾南海諸國正常航行，此等惡行引起南海諸國不滿和抗議。

菲律賓最受中共脅逼，自己海域內受中共海警輪番騷擾。政府清除親共總統勢力後，加強與美國軍事合作，聯合軍演，奮起保衛國家反抗中共威脅。

印度 與中共邊界矛盾日漸尖銳，衝突連連。印度改善與美方關係，在關稅上得到好處，印度將取代中共成為美國藥物、電子產品主要供應鏈。近期印巴兩國關係緊張，印度視親中的巴基斯坦為眼中釘。環顧亞洲，川普對中共包圍圈已形成，穩守馬六甲海峽，堵住中共出路，也保障台灣海峽和整個印太地區的安寧。