中國將芬太尼危機「工具化」?

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，2023年美國共有超過7.4萬人涉及合成阿片類藥物芬太尼，盡管較2022年略有下降，但芬太尼仍是美國18至44歲人群的主要死亡原因之一。自2025年初以來，美國執法部門已查獲足以致死1.19億人的芬太尼，顯示出該毒品在美國的泛濫程度。

1840年鴉片戰爭揭開了中國近代史的屈辱篇章。彼時，西方列強通過毒品貿易侵蝕中國社會，導致無數家庭破碎、國家主權受損。如今，中國被指控為芬太尼前體化學品的主要來源之一，這些前體被非法運往墨西哥 等國家，加工後流入美國，引發了對中國政府責任的質疑。

盡管中國政府於2019年將所有芬太尼類物質列為管制藥品，但據美國國會報告指出，中國仍通過增值稅退稅 等方式，間接補貼芬太尼前體化學品的生產和出口。這些前體，如NPP和ANPP，被墨西哥販毒集團用於非法製造芬太尼，最終流入美國市場。中國政府否認這些指控，強調美國應減少國內需求，但國際社會仍然質疑中國在打擊芬太尼前體出口方面的努力。

中國政府多次強調「零容忍」毒品政策，並將毒品問題視為國家的「錐心之痛」。然而，在芬太尼前體出口問題上，中國卻未能採取有效措施，這與中國在鴉片戰爭中所遭受的苦難形成鮮明對比。

多年來，美中關係經歷了從經濟互依到戰略對抗的劇烈轉變。在這個過程中，中國政府逐漸將多個領域「武器化」或「談判化」，包括稀土出口、人權議題回應，乃至對外國企業的准入許可。而在芬太尼危機問題上，國際社會越來越擔憂：中國政府是否正在利用對芬太尼前體的監管能力，作為與美國談判的籌碼？

2022年裴洛西議長訪台事件後，中國宣布暫停與美國在包括打擊毒品犯罪在內的多個領域的合作。這種行為被美國方面認為是一種「地緣政治報復」，其犧牲對象是美國國內的公共健康安全。

在美中貿易談判中，中國曾明確將「打擊芬太尼走私合作」列入貿易協議（2019年第一階段協議），以換取美國降低部分關稅。從法律角度看或許符合談判策略，但從倫理和人道立場來看，極其危險。

如果中國繼續在外交談判中「工具化」芬太尼問題，不僅可能加劇國際社會的不信任，還會使其在聯合國 等多邊機構中面臨道義與法律的雙重壓力，美國已有議員提議將對相關中國化工企業實施「反毒品戰爭型制裁」，甚至推動將其列入聯合國制裁名單。

歷史不能被遺忘，責任不能被推卸。中國應正視自身在芬太尼危機中的角色，採取切實措施，加強監管，防止前體化學品流入非法渠道。只有這樣，才能真正體現一個負責任大國的形象，避免重蹈覆轍。