新教宗將替美國帶來新形象？

川普 總統上任不到四個月，他及絕對忠於他個人的團隊，已經把美國搞得烏煙瘴氣，甚至殃及池魚。例如他用馬斯克的DOGE先鋒隊，到各個政府衙門任意大幅裁員，甚至宰割國際開發總署和關閉美國之音等機構，使世界各地嗷嗷待哺和受極權統治地區的窮困人民，忽然失去物質上的救濟和精神上的支持。

同時川普又完全不顧美國人民將受關稅負擔而對全球宣佈經濟戰，大家都在觀望他如何自圓其說向人民交代，結束這場他自己編導的鬧劇。現在他又忽然要接受卡達君主送他價值四億美元的巨無霸座機，連許多共和黨的國會議員，都期期以為不可。

在他國內民調直線下降的同時，美國在國際間的地位也一落千丈，從自由世界盟主幾乎降為與希特勒和史達林同等的獨裁侵略者。而且大家都在懷疑，美國不是民主先驅嗎？怎麼會選出這樣一個腦筋、判斷力、和倫理道德均有問題的領導；而且多次記者發問他都是一問三不知地回答？長此以往，加上有些國家似乎也在競相傚尤，世界前途實是可憂。

恰在此時，羅馬公教 (一般稱為天主教) 的方濟各教宗 因年老辭世，而梵蒂岡的紅衣樞機團順利而破天荒地選出一位美籍普雷沃斯特樞機繼任。這位與他相似而極為謙和平民化的「良14世」(或利奧14世) 新教宗，自幼即以服侍上帝為己任，在美大學取得數學學士及從聖奧古斯丁神學院畢業封鐸後，前往南美秘魯窮鄉僻壤宣教多年，並精通義大利及西班牙語文；其間並領導聖奧古斯丁修道會。他廣受平民百姓愛戴，極得故方濟各教宗欣賞及信任，並前後兩度提封為主教及樞機。

據報導，此次選舉中有投票權的135位樞機中，有108位為方濟各教宗，經普氏審核後按立，可見其在教廷之淵源和影響力。

這樣一位舉足輕重的精神領袖對美國在國際間的道德地位無異打了一劑強心針。尤其美國比較傳統的基督信徒多年來要把信仰重新栽種在人民心中；但自從大佈道家葛培理過世後不但後繼無人，而且許多保守派的牧師和佈道家不是神學修養不足，就是言行不符，無法在這百家爭鳴的社會令人心悅誠服地接受福音。因此多年來美國人民靈性與信仰之衰退可以說其來有自，也許現在需要經過這樣一位精神領袖來提升。

當然在「政教分離」的制度下，神職人員無法直接左右信眾們的政治趨向和選擇，只能按聖經原則論述善惡和是非，而讓每一個人自己做決定。但是一位精神領袖「以德服人」的影響力是無可限量的。

到目前為止，川普至少表面上還對他很尊重；而范斯副總統還是最後覲見過故方濟各教宗的天主教徒。不過新教宗對移民勞工及窮困者的同情，可能遲早會和川普的遣返政策衝突；屆時如何解決，頗難預料。

筆者雖非天主教信徒，但基於教宗為基督教最大支派的龍頭，因此希望他能善用這份天賜良機，不但要繼續他接貧濟窮，救人靈魂的神聖使命，並且至少替美國恢復在國際間正面的形象。