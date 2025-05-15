誰關心台灣無核家園後的供電危機

本周六(17日)核三廠二號機停機，台灣成為無核家園，是台灣歷史上黑暗的一天。面對廢核後可能飛漲的電價，台灣八大工商團體極為緊張，昨日發表聯合聲明，呼籲朝野各黨派能夠支持1000億元(台幣，下同)撥補台電預算，以穩定電價。但廢核只有電價問題嗎？其實連最基本的確保電力穩定供應都有問題。

因台灣公投通過不再加建燃煤電廠，台灣未來電力供應完全押寶於綠電及氣電。上月西班牙發生大停電，台灣將由阿拉斯加進口液化天然氣 ，本文將討論廢核與此二事件之關聯。

西班牙位處南歐，終年陽光普照，是歐洲最積極推動綠電的國家。4月初某時刻西班牙電力百分百由綠電供應，西班牙政府引為重大政績，大肆宣傳。但不幸10天後西班牙竟然發生全國大停電。正式調查報告尚未出版，但各國電力專業人士都不約而同認為綠電過多是大停電的罪魁禍首。

綠電缺乏火力及核能機組汽輪機提供的轉動慣性，汽輪機重達數百甚至上千噸，每分鐘旋轉3600轉，在電力供需略有失衡，頻率略有升降時，其慣性維持頻率不至升降太快，維持電網穩定。但太陽能沒有轉動元件，風力轉動不穩定也是由交流先變成直流，兩者都無法提供穩定電網的慣性。一般而言任何時刻綠電供電不宜超過五成，西班牙發生大停電時綠電占比將近八成，慣性不足，風光等自然條件發生急速變化時，頻率變化太快，超過安全範圍，就可能造成連鎖反應的全國大停電。

報載為平衡台美貿易，台灣可能投資阿拉斯加液化天然氣設施。該輸氣管長達約1300公里，投資總額超過400億美元。長度如此之長的管路，在長期施工過程中變數極多，建設費用經常不只翻倍，台灣為何不單純增加採購美南沿墨西哥灣 各州之液化天然氣，何必淌基礎建設的混水？

參與天然氣建設還有一個難以控制的風險。天然氣仍為化石燃料，發電時還是會造成大量碳排。川普否認碳排造成暖化，鼓吹利用化石燃料，推動阿拉斯加出口天然氣即為其能源政策的一環。但4年後新總統上台，有可能恢復減碳政策，取消化石能源基礎建設。拜登 上台首日即禁啟用已完工之加拿大輸油到墨西哥灣煉油廠的「基石XL」輸油管計畫，即為顯例。4年後尚未完工的阿拉斯加天然氣管是否會遭遇同樣命運？

阿拉斯加天然氣與廢核何干？關係大了。如果核電延役，台電何須卯足全力大規模加建燃氣機組，不得不大量增加進口天然氣？台灣液化天然氣全靠進口，近日共軍軍演已擺明為了封鎖台灣液化天然氣預做演習，台灣如此重押燃氣發電，是豪賭斷氣斷電的危機不會發生。

由以上檢討綠電與氣電的特性，顯示無核家園後造成的供電危機並非危言聳聽，在減碳抗暖成為全球共識的今日，非核家園明顯違反時代潮流，在綠電氣電都有諸多問題的現狀下，核電延役是台灣必須走的一條路。

（本文取自5月16日聯合報民意論壇，作者為台灣能源部落格版主）