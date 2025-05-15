決策者不能一廂情願幻想…請問賴總統「新核能」是什麼？

台灣核三廠二號機運轉將在明天到期。在野黨近日透過修法延長核電廠運轉年限。從法律層面來看，若執政黨願意，可以開始規畫台灣三座已停役的核電廠延役，再進入實質執行階段。

賴清德 總統日前表示，修法後核三廠二號機也不可能未經實質審查直接延役；政府對新核能的態度開放，但要滿足核安無虞、社會共識、核廢有解的前提。

這句話的前半段是正確的。修法只是表明核電廠延役合法，但並沒有說已經運轉超過40年的核電廠運，能不經過法規管制單位的審查就繼續運轉。

全世界現在有160部機組運轉超過40年，其中35部機組超過50年。每部機組都有延役的安全評估報告，也都經過法規管制單位的審查。台灣的核能電廠採用美國的設計，核能法規體系與美國一致；核電廠延役需依規定提出延役評估報告，目前台灣的法規管制單位已有實質審查延役申請報告的經驗。

再說該句話的後半段。核安無虞，請問誰可以保證一個設施「安全無虞」？舉個例子：卡拉OK業者若要營業，需依照消防法規設計防火系統，送管制單位審查通過後核施工；完工後，請法規管制單位檢查，通過後核發營業執照。執照取得，可以說該場所安全無虞，但該執照能「保證」該場地「絕對安全」嗎？

賴總統的「安全無虞」是什麼？是絕對安全嗎？從風險的角度來看，世界上就沒有「絕對安全」或零風險的設施。全世界有417座核能機組在運轉，核電廠安全營運是政府的責任，政府透過法規的制定與管制措施，已確保電力公司依國際最嚴謹的標準設計、營建、與運轉核電廠。依國際共同的認知，該核設施就是安全無虞。若政府做不到，就直接說政府做不到核電廠的安全無虞，所以不使用核能發電。賴總統現在說，除非核電安全無虞才使用核能發電，請問是依據反核、擁核團體判斷，還是他的一念之間？

再談核廢：台灣過去對於核廢處置就有完整規畫。低階核廢料是依據「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」，經多年的尋覓與評估，已有預定場址，但因政治人物與環保團體操弄，最終場址始終無法確認。民進黨 執政後不繼續推動，一句「核廢無解」作為非核的藉口。低階核廢料處置不是技術問題，是政治議題。

原子能委員會（現核能安全委員會）在2005年也制定「用過核燃料處置計畫」，按部就班地建構用過核子燃料地質處置場，定有明確的里程碑，包括完成可行性評估報告、候選場址的評選與核定、廠址詳細調查與試驗、處置場設計與安全分析評估、處置場營建等階段，目前已完成「用過核子燃料最終處置技術可行性技術報告」，預計2055年完成用過核子燃料地質處置場。這樣的期程與其他國家相比不見得較慢。同樣的，民進黨執政後將該計畫束之高閣，卻宣稱核廢無解。事實上，核廢料是已經存在，台灣要不要繼續使用核能都必須面對解決，在考慮繼續使用核能時，核廢如何處置是個假議題。

三談社會共識：2018年「以核養綠」獲得近590萬公民的支持（占投票 人數的近6成），說明多數台灣民眾支持繼續使用核能。難道賴總統所說的共識是再生能源業者還沒同意？

最後，請賴總統定義一下，您所謂的「新核能」是什麼？存在嗎？決策者不能活在一廂情願的幻想中，更不能以自己都弄不清楚的事來糊弄人民。

（本文取自5月16日聯合報民意論壇，作者為清大退休教授）