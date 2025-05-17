刀向藥廠 廉價藥有望

美國藥 價之昂貴冠全球，有關方面解釋是新藥問世，需先行付出龐大研發費用，為保障知識產權，專利權期內使用者應付藥物研發費用。

川普 以他友人為例，使用減肥針藥，同廠同劑量同一包裝，倫敦收費88美元，美國要付1300美元，相差幾達15倍。美國藥廠向海外推銷，當地政府為保護自己國民利益限制廠方入口單價，不能把藥廠研發專利費用加在售價內，故美國藥物於全世界售價都較美國本土便宜得多。

瑞士羅士藥廠首先表態，樂意投資7億美元在美國建廠。相對來說新建藥廠不算太複雜，要求環境及室內溫濕度無菌等特別嚴格，投入資金相對較低，現今Al程度高，無需高薪聘請大量技術人員，成本低效果高收益大，看來來美建藥廠有利可圖，自然美國人民將會有更多廉價藥物供選擇。

川普簽署行政命令，向大藥廠開刀，要求衛生部長小甘廼廸在30天提交降低藥價報告，力求將藥價下降九成。如此一來美國藥廠不能將研發新藥費用由美國人民全數埋單，要他們長期用貴藥，外國反而能享受平價藥，川普認為這是不合理的。

研發新藥費用不輕，但要有個合理計算方法，不能無限放大研發收費，其實可以將研發費用支出申報減稅。

減藥價，是川普又一為民謀利的妙招。