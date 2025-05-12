我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員接機 川普熱迎59名南非白人難民入境

美中打破貿易僵局因一場秘密會議 學者說「它」先退縮

中國應助WTO 力抗「強權即公理」

王亮（台北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國財政部長貝森特及美國貿易代表葛里爾，連續兩天在瑞士日內瓦，和中國國務院副總理何立峰等，展開美中經貿高層會談，全球矚目。昨天，雙方第一波經貿高層會談已落幕，彼此同意暫停「對等關稅」90天。根據美中敲定的協議內容，美方對中國的關稅從145％降至30％；中國對美國的關稅則從125％降至10％，這使得雙方貿易暫時能夠正常進行，以維護市場秩序及民生需求。

不過，即便美中之間已有暫時性共識，很多好戲還在後頭。雙方比的是韌性、兩國民眾的耐力及調整經貿結構的效率。WTO秘書長伊衛拉在本次美中會談後發表聲明稱，她敦促兩國借助這股推力，繼續形成具實用性的解決方案，以緩和緊張關係、恢復可預測性，並且增強對多邊體系的信心。不過，她的這番話聽起來實在令人頗覺諷刺，因為維護自由貿易的遊戲規則、保障自由貿易的可預測性，及強化會員國對多邊貿易體系的信心，不就正是WTO的主要職責嗎？

川普在4月2日宣布要對中國課徵34％的「對等關稅」後，中國立即於4月9日提出反制，也課徵美國32％的關稅，並同時向WTO提出書面陳情，抱怨美國的魯莽行為。但WTO秘書長在此次的聲明當中，隻字未提中國當時陳情處理的後續情形，卻只寄望兩大會員國「自求多福」。

WTO的爭端解決機制，是WTO藉以維護多邊貿易秩序的重要方式，如果WTO的此項機制難以、甚至無法發揮作用，像中國這樣的大國還可與美國抗衡，但其他力不及中國的小國權益，將由誰來維護？

在美中後續的談判中，中國應同時扮演協助WTO推動和強化多邊貿易秩序合理化、法制化及制度化的角色，以避免未來不會再有「強權即公理」的情事一再發生，讓自由貿易正常運作，各國市場及人民不再動盪不安。

（本文取自5月13日聯合報民意論壇，作者為台灣關務署前署長）

WTO 關稅 國務院

上一則

美中忙博弈 台灣關鍵期…西風壓不倒東風 3個月內可能達成協議

延伸閱讀

美中暫緩報復性關稅 川普：可能本周與習近平通話

美中暫緩報復性關稅 川普：可能本周與習近平通話
美中暫緩報復性關稅90天 白宮：14日上路

美中暫緩報復性關稅90天 白宮：14日上路
美中各退一步…撤回報復性關稅90天 同意建立對話機制

美中各退一步…撤回報復性關稅90天 同意建立對話機制
美中會談達成經貿協議 雙方建立磋商機制 今發布聯合聲明

美中會談達成經貿協議 雙方建立磋商機制 今發布聯合聲明

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／美中關稅談判 瑞士先暖身、印巴怎突然打起來

2025-05-07 14:06

美國製造業衰弱之說 是真是假？

2025-05-06 02:00

四國大選結果 見證反川普浪潮

2025-05-08 02:00
新教宗良14世。(路透)

兼具美國與拉美身分 期待新教宗與川普合作

2025-05-10 17:00

川普有無權力「改造」大學校園？

2025-05-07 02:00

美中關稅貿易戰的兩大突破口

2025-05-05 02:00

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
心理測驗／起床第一件事做什麼？能為你招來幸福的四行動

心理測驗／起床第一件事做什麼？能為你招來幸福的四行動
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則