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陸配媽媽不快樂的母親節…為一紙證明雞飛狗跳

張桂蘭（台北市）

我是一個陸配媽媽，今年的母親節不快樂。因「補繳喪失原籍公證書」在辦理過程中陷入膠著，隨著3個月期限逼近，焦慮日增，寢食難安。自從上個月初收到移民署寄來的補件通知，雖萬般無奈，我仍積極辦理，一個月來，不誇張地說，不僅是我家，連同我娘家全被這一紙證明搞得雞飛狗跳，不得安寧，生活受到嚴重的衝擊。

娘家大哥奔走派出所、出入境、公安局，皆未果。派出所說，我以前的身分證早已過期失效，他們無法辦理，若要除籍，我必須先申請大陸二代身分證，再註銷然後公證。也就是說為了繳交這一紙證明，要先取得大陸身分證，然後再立刻註銷它，世界上還有比這更荒謬更不可思議的事嗎？

我查了資料，中國大陸的「第二代居民身分證」簡稱「二代證」，是在2004年起開始全面實施的。也就是說，這20多年來我都不曾持有大陸身分證，既然沒大陸身分證，為何無法證明我是台灣人，又如何除籍？而我取得台灣身分證的這20多年來，是實實在在生活工作都在台灣的。

大陸出入境給了我一個辦理流程與工作日，包括取得大陸身分證、除籍、公證，必須奔波於鎮派出所、市公安局、出入境、公證處，整個繁瑣流程辦下來要1個月左右，其中除了公證書可以委託他人辦理，其餘皆要親自辦理，還不保證能夠成功。我的一個陸配朋友在月初返回大陸辦理，她不敢買回程機票，說不知道何時能辦好？從事自由業的她無奈表示，只能先把生意收起來，也不知道客人會不會跑掉，不然能怎麼辦？而我只是一個吃人家頭路的上班族，實在沒時間也沒金錢在大陸待上一個月。

政府一方面要陸配回大陸辦理補件，另一方面又大肆宣傳赴陸風險，提醒國人赴陸港澳前應審慎評估，非必要不要前往陸港。又要馬兒好，又要馬兒不吃草，事實上，經常和先生去大陸旅行的朋友說，大陸對持有台胞證的台胞特別友善。

母親節到了，本該是一個團圓慶祝的日子，陸配媽媽無法安心過節，還在為一紙證明奮鬥，有的奔波在路上，有的千里迢迢回到故鄉尋找遺失的證明。一個月來我憂心忡忡，奔走海基會，移民署，也寫了陳情書。政策本不該溯及既往，政府要來台定居20、30年的陸配補件本就強人所難。

強烈呼籲台灣政府，只要陸配出具「未持有大陸二代身分證」的證明，或者簽「未持有大陸身分證」的具結書，就應該視同已經除籍，移民署應該要結案。想想費盡千辛萬苦去申請一張身分證然後註銷它，這是多麼荒唐可笑！只有結案或取消不合理的政策，才能讓身為台灣母親，台灣媳婦的陸配生活回歸正軌，否則大陸那邊辦不出來，這邊不結案，這日子還讓不讓人過？

（本文取自5月10日聯合報民意論壇，作者為陸配、金融業）

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