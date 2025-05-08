孫將軍升官、拒附中生 賴政府雙標

台灣師大附中數理資優班學生發文稱，其申請國防醫學院醫學系，因出生南京、未入國籍滿20年，不符報名資格；反觀孫立方將軍，在明顯有牴觸國籍法疑慮下，卻能榮升中將，真是台灣版「一國兩制」。

盧貝松名片「諜戰巴黎」，探員韋斯攜帶能量飲料，被巴黎機場人員扣留，仍堅持要入關；接機的強納森探員，協調未果後出大招，在行李上貼「外交包裹」，當然不能刁難；在車上，韋斯將易開罐打開，將化整為零的槍械，組裝完畢！以合法外衣，行走私之實，豈有此理！

承前，「國籍法」第10條第一項第9、10款：「外國人或無國籍人歸化者，不得擔任下列各款公職：…9、陸海空軍將官。10、民選地方公職人員…」若民進黨 政府主張史雪燕議員，未提出「除籍證明」，因擁有「中共國籍」而需解職；孫中將也有同樣法定不能任將官情況，怎可用「反共義士」充作「外交包裹」，蒙混過關？法律之前，不是說好人人平等？

或謂：孫將軍是1982年抵台，當時還沒有兩岸條例，怎可溯及適用法律？孫將軍抵台時，依照1929年1月29日通過的「國籍法」第9條第一項第4款：「依第二條之規定取得中華民國 國籍者，及隨同歸化人取得中華民國國籍之妻及子，不得任左列各款公職：…4、海陸空軍將官…」定有明文，之後2000年歷次修正，並未廢止該規定。

承前，比對最原始國籍法規定，本來歸化者不能任將官，並非溯及適用於孫將軍，此其一；且兩岸關係條例，本處理憲法增修條文認為一國兩區，兩岸只有「戶籍單一」問題，沒有國籍問題，既然民進黨政府要曲法，惡整史議員，怎可雙標解釋，認為孫將軍自稱無國籍就輕縱呢？此其二；且不應任職而給予官職，李慶安雙重國籍案，沸沸揚揚，殷鑑不遠，孫將軍如何杜悠悠之口？此其三；綜上，獨厚孫將軍，卻薄史議員與資優生，恐非法治國家，與提升軍方士氣之舉。

拿破崙幼時，其父熱衷科西嘉獨立，後法國皇帝招安，問拿破崙父親，子弟想不想免費入學？他懇請讓拿破崙就讀軍校，順了小拿破崙的心意，亦見到法皇的惜才愛才。想想賴政府，拒絕資優生入學，若因歧視 陸配子女，意識形態作祟，不如封建法皇，更是自斷臂膀！

（本文取自5月9日聯合報民意論壇，作者為律師）