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反共之星能照亮賴政府的違憲暗黑？

桂宏誠（台北市）
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國防部發言人孫立方升任中將時，特別向媒體揭露他是14歲時投奔自由的「小反共義士」，用以彰顯多的那顆將星與「反共」精神相輝映。但在此刻為去中國化而扭曲法制的暗夜裡，孫將軍的反共之星卻像是北極星，讓人看到了可能走出暗黑法制的指引。日前聯合報黑白集質疑「將軍有無棄籍證明」？正是這道理。

依據賴清德上任後宣示的「中華人民共和國」和「中華民國」互不隸屬後，內政部長劉世芳繼而在許多案件中，將「兩岸人民關係條例」中的「中國大陸地區」曲解為「中國」，並強為認定為屬「國籍法」中「外國」。但孫將軍14歲來台時，中國大陸不是「外國」，憲法建構的法制體系迄今也不承認「中華人民共和國」。故孫將軍不發生有無「中國」此「外國國籍」的問題。

孫將軍來台沒多久就進入了中正預校就讀，政戰學校畢業後派任軍官。可是，賴清德去年上任後推動「兩國論」的務實台獨政策，涉及兩岸關係的憲法及所有法制，民進黨政權能修改的就修改，來不及修改的就扭曲。所以，孫將軍有無依「國籍法」放棄「中國國籍」？當然也該受到質疑。

前南投縣議員史雪燕卸任一年多後，遭內政部依「國籍法」解職，理由是就任前未依法提出放棄「中國籍」的證明。不久前，行政院訴願委員會才駁回了史雪燕的訴願案，理由當然是把中國大陸視為外國。更荒謬的是，訴願決定書中為避開法制所不承認的「中華人民共和國」，竟還代之以「中共國籍」的用詞。

1個月前，內政部移民署又以2004年修正「兩岸人民關係條例」及大陸人民申請來台定居辦法的規定為由，要求1萬多人名為「補繳」，但實為「新繳」經海基會驗證的「喪失原籍證明書」，這也是歪曲法規後的違法行政處分。然而，入籍台灣超過30年者也收到此一要求，孫將軍在大陸出生且生活了14年，有無放棄國籍和戶籍自也應「補繳」證明。

劉世芳曾說，在「中國」註銷戶籍和放棄「中國籍」是兩件事。的確，依據大陸「國籍法」規定「申請退出中國國籍獲得批准的，即喪失中國國籍」，看似不同，但對兩岸同屬一個中國的法制來說，戶籍和國籍卻是同件事。孫將軍和史雪燕同樣出生在「中國」，但孫將軍從未辦理過註銷戶籍，更不可能辦理過放棄中國籍，現今仍擔任將官，豈不違法？

日前台灣師大附中資優生遭撤銷報考國防醫學院的資格，理由是簡章規定「大陸地區人民經許可進入台灣地區者，須在台灣地區設有戶籍滿20年」。這名生於南京的同學稱他2歲時回台設籍，設籍滿20年後他就超過得報考的年齡。但為何條件要滿20年之久呢？此時又讓人想到孫將軍，幼年時還歷經過「聽毛主席的話、做毛主席的好孩子」的文革時光。因此，滿20年的條件既過當，且是幾乎無人能符合的具文。

孫將軍因遭受質疑而感到難過，但他多掛的一顆星，卻可能讓上萬位難過的人，因此得到舒緩的契機。

（本文取自5月8日聯合報民意論壇，作者為世新大學行政系兼任副教授、民主文教基金會董事長）

華人 內政部 賴清德

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