紀念二戰 賴清德應聚焦對日戰爭勝利

媒體報導，賴總統將出席活動紀念第二次世界大戰的歐戰「終戰」80周年。由於中共 國家主席習近平已接受俄國邀請，將出席在莫斯科舉行的二戰勝利日閱兵活動，因此外界判斷賴總統的演說，目的應是要藉由二戰同盟國戰勝軸心國、反抗侵略的歷史，結合目前台灣備受中共侵略威脅、台海隨時可能爆發戰爭的現狀，向國際發聲、彰顯台灣立場，並和中共競爭二戰歷史的話語權。

不過，為什麼要紀念二戰中的歐戰？台灣是用什麼樣的身分或角度去紀念歐戰？這點相當值得探討。由於諸多錯綜複雜的因素，台灣不論官方和民間鮮少有紀念二戰的相關活動。二戰中的歐戰，顧名思義當然是在歐洲進行；在亞洲的中華民國 ，二戰時屬於同盟國陣營，惟當時統治範圍尚不包括是日本 殖民地的台灣。因為中華民國堅定參加同盟國陣營，獲得戰爭最後勝利，台灣才得以光復、成為勝利陣營一部分。

由於二戰的歐洲勝利日是5月8日，今年又正逢80周年，歐洲各地不論是官方機構還是民間團體，早已舉辦了許多慶祝同盟國在歐戰勝利，或是所屬國家獲得解放的活動，熱鬧非凡。若仔細觀察，這些活動的主軸通常是「勝利」或「解放」，代表戰爭結束了；「終戰」一詞只是日本用以遮掩其發動侵略、最後卻戰敗的用語。

而今，中華民國統治位於亞洲的台灣，若非要紀念歐戰不可，當然要以同盟國陣營獲得最後勝利、台灣光復的姿態去慶祝，才會符合反侵略、抗威脅、獲得勝利的主軸；若強調「終戰」便完全失去意義，也無法達到競爭話語權的效果。

賴清德總統若要紀念二戰，並結合宣揚相關理念向國際發聲，應該在3個月後，也就是8月15日的「對日戰爭勝利紀念日」，或是4個月後的9月3日軍人節，會更有效果。畢竟不論是當時統治大陸的中華民國、還是身為日本殖民地的台灣，地理上都位處亞洲，比起相距上萬公里遠的歐洲，紀念對日戰爭勝利更切合戰爭歷史。

日本先是侵略中華民國，然後發動太平洋戰爭，出兵亞洲各地、暴行肆虐；戰火波及之處，無不造成慘重的人命財產損失。身為日本殖民地的台灣也無法倖免，不但在戰時受到盟軍空襲致死傷無數，也有許多台灣人擔任軍伕或志願兵，結果戰死南洋。甚至還有人在戰後被以戰犯罪名起訴，成為同盟國認證的軸心國侵略幫凶，被關、被處決者大有人在。

另一方面，二戰期間日軍在台灣各地設立戰俘營，例如北部的金瓜石、南部的麟洛等等，遍布東南西北，關押許多同盟國戰俘，包括美、英、加、荷、紐澳、南非等國軍人，許多人因為無法承受惡劣的關押條件而命喪台灣。近年，每逢8月的對日戰爭勝利紀念日，這些戰俘的後代家屬都會前來台灣舉行紀念儀式。

二戰時的台灣靠著這點歷史，與中華民國及其他同盟國陣營成員連繫在一起，都是二戰和太平洋戰爭期間日本侵略行動的受害者，因此若在更適合的時間紀念二戰勝利，並結合在台灣的各國人士一同對二戰戰俘追思、舉行相關紀念活動，在國際上發聲的效果一定會更顯著，也更能和過去的歷史融合，如此紀念活動才有意義。

（本文取自5月6日聯合報民意論壇，作者為軍事作家）