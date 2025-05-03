越南共和國 走入歷史50年

今（2025）年的4月30日，是原越南 共和國淪亡50年的日子，對這個日子的來臨，我是以平常心看待，沒有厭煩也不感歡欣，畢竟那是越南人的事，我不是「越僑」（Overseas Vietnamese）而是美籍華人（Chinese Americans），何況美、越兩國已由50年前的宿敵關係演變成今日外交穩固。就當前情況來，盡管美國對越南課徵了46%的關稅，越共總書記蘇林卻釋放善意，表示越南願意將自美國進口的商品稅率下調至0%。當然，越南人打的什麼算盤不言而喻，我不願去加以置喙，也犯不著陪那些徒具「自由民主反共」虛名的本地越南人士去為紀念4月30日充當啦啦隊走過場形式。

話說回來，我對當年投奔自由、經歷險境的遭遇卻不能忘懷，而對聯合國難民專員公署的援助和美國政府的收容更銘感五內，特賦詩為念：

驀然轉首憶從前，南越淪亡五十年

尋覓自由離赤地，解除枷鎖見青天

安居樂業無煩惱，快活逍遙免掛牽

美國收容施援手，恩情刻骨記心田

不過，今年的4月30日對任職於美國郵局（USPS）的郵務工作同仁而言，確是一個值得留意的日子，為了裁減過量人員，郵局在今年2月初便擬定了一個「勸退」計畫（Retirement offer），鼓勵那些年齡在50歲、工齡20年以上的各種崗位工作人員自願退休，並一次給予1萬5000的「勸退金」。當然日後的退休金 也會以累積年資計算每月發給，4月30日是那些接納「勸退」計畫友儕們或全國郵務人員在職的最後一天，沒此打算的人都希望知道在本工作場所而至全國郵局有多少人退休？

提起「勸退」，不得不承認聯邦政府 對郵局員工的優待（其他國稅局、移民局……我不得而知），「勸退」計畫連本次已實施了三次（第一次1萬元，第二次2萬元和這次1萬5000元），除此之外，政府還成立了一個「公平就業機會委員會」（Equal Employment Opportunity Commission，簡稱EEOC）來執行所有聯邦政府的平等就業機會法律，如上司不可對員工作出：種族、宗教、性別、年齡歧視；諸如主管不能因為某人是他上司或是他的親友，而在分配工作時對某人特別優待而忽視其他員工的權利。這點我相信很多地區國家是做不到的。

每當曾任總統逝世時的落葬日，聯邦政府職員都獲得一天假日來悼念總統，如當天恰逢員工的周休日，則可在半年內任擇一天補假，所以當同事們聽到某前任總統去世時，不免會會心微笑和猜測下次的假日會是追悼哪一位前任？