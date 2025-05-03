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台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

永懷母恩比海深

何健行 / 洛杉磯
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母親節，人們總有舉動表示孝意娛親，上餐館或買蛋糕給媽媽歡喜，然而全年365天是否也奉侍她，讓她老人家也感到你是一個好兒女，母親由你在襁褓直至長大成人，無論那一天都不離掛念你、呵護你、絕無忘記，而非出自任何強求。

然而兒女仍有機會孝敬親人，也要有緣分才行，有句話說，樹欲靜而風不息，子欲養而親不待，那才是淒涼的事，眼見別人仍在過著膝下奉侍母親的溫馨歲月能不仰慕，而活在母親身邊的幸福兒女，能不福中知福嗎？

有關兒女供養父母，孔子曾說：倘無出自內心的孝敬， 則比喻人們飼養畜物般無異，何得謂孝（色難，今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養；不敬，何以別乎）。可見孝順必須自天倫表現，才是珍貴。

我本人已經失去母親多年，再沒有機會侍親之福了，只有看著兒孫們的孝行了， 而他們的母親（我的妻子）在數月前也歸西了！

可見得要想孝奉親人，也不是你想得到機會就有的，兒女輩要爭取天賜時光才可以，我最愛白居易那首慈烏夜啼詩：

慈烏失其母，啞啞吐哀音，

晝夜不飛去，經年守故林。

夜夜夜半啼，聞者為沾襟，

聲中如告訴，未盡反哺心。

百鳥豈無母，爾獨哀怨深？

應是母慈重，使爾悲不任。

昔有吳起者，母歿喪不臨。

嗟哉斯徒輩，其心不如禽！

慈烏復慈烏，鳥中之曾參。

名作家冰心有一次偎在母親懷裡問道：你為什麼愛我？她母親藹然回答說：不為什麼 只因為你們是我的兒女罷了。「不為什麼」四個字很難有，世間上除父母之外，你的上司因為你能為他效勞、增加成績才愛你；朋友愛你是看在你的才華和俊美，或是對他們有好處。總而言之，並沒有不為什麼愛上你的，是嗎？

天翻地覆，一切改變，父母都不會環境不同而見異你，父母對子女的愛意，是永久長存；而你對父母的孝意也相對，終身不忘嗎？趁著母親節，摘一朵玫瑰花獻給母親，並且說：「媽咪，我愛您，永遠愛您。」應該不難吧？

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