美科技圍堵中國的代價

川普 第二任期上任滿百日，他自詡是最成功的100天，並稱不再是中國優先。事實上，自他第一任期起，美國對中國科技產業圍堵已持續7年，手段涵蓋關稅、出口管制、投資限制、實體清單制裁，乃至對半導體、高效能運算、人工智慧等關鍵技術全面封鎖。這場以「維護科技領先與國安」為名的科技戰，實質上成為一場規模空前的戰略壓制行動。

短期而言，圍堵措施確實重挫中國科技企業。華為遭斷供高階晶片、中芯國際無法取得先進製程設備，皆顯示其殺傷力；但從中長期觀察，美方的圍堵逐漸顯露出「殺敵一萬，自損七千」的反作用。

在美國圍堵壓力下，中國政府與企業過去6年陸續啟動大規模自立自強工程。迄今，除比亞迪電動車於歐洲及全球市場完勝特斯拉、寧德時代第二代電池實現5分鐘充電520公里續航力、深圳新凱來半導體蝕刻／沉積光學檢測設備成為ASML潛在競爭對手等外，最受矚目的便屬DeepSeek推出的低訓練成本及開源聊天機器人。種種跡象顯示，中國已逐漸開啟「去美化」科技生態重建。

美國這一輪圍堵政策的底層邏輯，可追溯至冷戰時期成功拖垮蘇聯。然而，中國與當年蘇聯不同。一方面擁有全球最大內需市場，另一方面透過RCEP深化與東協、日韓合作，並積極拓展中東、中亞、非洲與南美洲供應鏈連結。川普試圖以科技及關稅封鎖孤立中國，很難複製冷戰劇本。

諷刺的是：美國本土並未因封鎖政策迎來期待中的「再工業化」。美國勞工統計局資料顯示，自2018年貿易戰以來，製造業就業增幅僅約1.4％，並集中於低附加價值部門，與高端製造回流的政策目標相去甚遠。

在此背景下，美國開始尋求「同盟化」圍堵。從對日韓台施壓不得向中國出口先進設備及原料，到要求歐盟 、加拿大 、澳洲配合對中國制裁，至於過程中可能出現的經濟利損及風險，川普展現出一種「死道友，不必死貧道」現實作風。這類轉嫁成本的操作邏輯，不僅讓盟邦倍感壓力，也引發加拿大、新加坡、歐盟等傳統盟友質疑。

這場多邊圍堵能否達成預期戰略目標？4月「經濟學人」封面以「這可能讓中國更加偉大」為題，直指若美方缺乏同步強化本土能力配套，僅靠懲罰與封鎖，恐將迫使中國更快脫鉤西方、強化自主體系。

這場美國主導的科技圍堵，對中國反而成為另一場推力，助其擺脫過度依賴美歐制度性框架，逼迫重新界定其全球科技與經貿位置，並與逐漸崛起的非西方國家，如金磚5國、東協10國、沙烏地阿拉伯等，形成更緊密經濟聯結。

對台灣而言則須警惕一點：若在未建立多元市場與自主技術戰略前，過早綁入美方封鎖體系，恐形同押注單一選邊。一旦國際局勢逆轉，代價難以承擔。

科技圍堵，不僅是兩國間的戰略對峙，它牽動的是全球產業鏈重構、技術主權重塑與新經濟秩序重建。下一個10年不再是誰能先壓制對手，而是誰能在系統性轉型中建立起更具韌性、開放與包容的科技與產業體系。這場賽局，輸贏不只在技術，更在格局；不只在眼前，更在千秋。

（本文取自5月1日聯合報民意論壇，作者為中華大學兼任講座教授）