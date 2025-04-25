「親中」和「親共」是兩回事…製造台內部敵人 綠失人性

18世紀法國思想家盧梭強調，人與人不是自然地成為敵人，戰場上的敵對雙方是因為「國」的身分而成為敵人，所以一旦放棄武器，就恢復「人」的身分，必須以人道的方式對待。事實上，當代國際間對待戰俘有一定的道德規範，就是基於這樣的思想。如果戰場上放下武器就不是敵人，只因為政治立場不同就把同胞當敵人，這樣的人性是野蠻，而不是文明。

賴清德 總統執政以後的民進黨 ，不只偏離民主的核心理念愈來愈遠，更可惡的是在自己的社會內部找敵人、製造敵人，為了政治權力，一種完全喪失善良人性、把人性中最卑劣的獸性激發出來的社會氛圍正在發酵中。

只要問一句話：「自由社會可不可以允許不同的想法？」把所有和賴清德理念不一樣的人都說成「中共 同路人」，這是獨裁，不是民主。不只國民黨和民眾黨支持者，前總統陳水扁、民進黨大老林濁水，只要得罪一個人、觀點和這個人及其羽翼不同，就是賣台或中共同路人，這是民主的態度嗎？如果必須搞到一黨獨大才會執政，這和獨裁何異？

民進黨當權者及其側翼，把權力當成一切，他們把製造社會內部的敵意和仇恨當成奪權工具，在指責別人是中共同路人時，完全沒有將心比心的能力，這不但喪失人性，也缺乏智慧；「北風與太陽」的寓言故事值得他們深思。

19世紀英國哲學家約翰．彌勒在他的「論自由」中表示，有些人的言行品質低劣，會令人鄙夷和反感；這些人是我們遺憾、不喜歡或討厭的對象，但不是我們憤怒或仇恨的對象，我們不能把他們當成是社會的敵人。

民進黨可以不喜歡「親中」人士，然而他們是自由社會政治場域的競爭者，是對手，而不是敵人。這是民主社會的普通常識。但是現在的民進黨把所有對手都當成敵人，這樣的民主理念顯然是扭曲的，因為只有獨裁、專制社會才可能統一思想。現在的民進黨，真的不是黃信介、阿扁、呂秀蓮時期的民進黨，他們是「偽民主進步黨」，不惜抺黑正牌的民主先輩，借殼上市。

更何況「親中」和「親共」是兩回事，不只文化上我們不可能和中國文化完全切割，政治上我們也不需把「中國人」當敵人。自由民主社會要對抗的是專制獨裁，我們的敵人是中共，不是所有中國人。惟智者能以小事大，我們反應想方設法結合熱愛自由民主的中國人，一起反抗中共的專制統治。

賴清德總統不是民進黨的總統，他領的薪水是台灣全民的稅金，他的責任是讓全民安居樂業；因此用仇恨治國、離間人民，不只失格，也失去人性。

如果用18世紀德國哲學家康德的說法，心存善意，才是人；只有仇恨就是動物，這和孟子的「人之異於禽獸者幾希」不謀而合。搞政治搞到人不像人，值得嗎？

（本文取自4月26日聯合報民意論壇，作者為台大哲學系退休教授）