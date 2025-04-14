「美國優先」毀了「美國隊長」認同…台如何找到新生存邏輯

特斯拉執行長馬斯克，毫無公共服務的「成本無價」思維，任DOGE負責人，濫砍美國各政府部門，連教育部都被鄙棄，讓愈來愈多美國人有了「憤怒症」。

而川普 的關稅 無邏輯、強壓性，又對各國恐嚇與訕笑，讓更多國家的人民對川普產生「恐慌症」，金錢流失、商業交易的準則崩解，美國做為一個「自由民主偶像」，其地位已完全顛覆。

反而是中國大陸，這個由共黨制定並每5年實行新一輪經濟規畫的「極權國家」，在這場川普引起的全球貿易大戰中，原則相對鞏固，反而守住一些過往西方社會的普世價值觀，令人覺得是亂世時的一股「可控力量」。

社會學家韋伯曾提出三種「合法性類型」：傳統權威、法理權威、魅力權威。冷戰後，美國建立的國際秩序（如WTO、IMF、聯合國系統）皆以「法理權威」為核心，以制度與規則治理全球秩序，美國扮演領導者角色。

然而，川普執政期間，他以個人魅力型領導取代制度性決策，貿易戰、關稅壁壘、退出多邊協議（如巴黎協定、TPP）等政策，皆脫離制度理性，走向「人治政治」。

這種轉變造成國際規則被破壞，導致各國不再相信「規則可以保護彼此」，最恐怖的是全球供應鏈 失序，破壞了過去的信任網路。

社會系統理論家盧曼則認為「信任是降低社會複雜性的機制」，而川普政策恰恰讓互信崩潰，增加了全球經濟體的不確定性與風險。

川普的「美國優先」及反全球化傾向（如打擊移民、製造業回流），動搖了「美國隊長」的核心國家角色認同；受關稅大戰影響，全球資金重新配置、科技供應鏈重新洗牌、美債美元霸權動搖，人民幣或區域數位貨幣開始尋求挑戰美元地位。

台灣處於美中對峙的前線，對美國的信任一向深厚，但川普的「個人式外交」與政策不穩定，讓台灣在晶片戰爭中進退維谷；「護國神山」晶圓技術外移的風險，造成本土技術、人才、資金被抽離。

其次，台灣的戰略自主性會被壓縮嗎？若依賴美國過深，未來美國政策若轉向，台灣恐成棄子。最怕的是地緣政治風險升高，中美衝突加劇使台灣成為衝突前線，經濟發展與安全都面臨雙重壓力。

在美國價值混亂之時，中國大陸以穩定性與計畫性吸引許多尋求秩序的國家。雖然其是極權式政體，但在制度穩定與政策連貫性上，反而呈現出一種「秩序型合法性」。

川普的個人主義式破壞，對國際秩序產生深遠影響，讓我們見證了制度權威如何因「魅力政治」而崩潰，也反映出世界體系正在從單一霸權轉向多極化發展。

對台灣而言，這既是危機，也是轉機，若能借機建立更彈性的外交與經濟自主性，從單一依賴走向多元合作（如與東協、歐盟強化經貿連結），或許能在新世界秩序中找到新的生存邏輯，讓憤怒症或恐慌症找到解方。

（本文取自4月15日聯合報民意論壇，作者為開南大學資傳系助理教授）