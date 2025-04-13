「樹立境外敵對勢力」以求自保？

積極推動台獨建國的民進黨 執政人士，善於運用「選擇性記憶與歪曲性爭議」，首先，他們貌似擁抱中華民國 ，借殼上市，頓使台獨議題獲得國際高度關注。接著，賴清德 總統連接兩次飛赴金門，參加「古寧頭戰役與8/23砲戰紀念日慶典」，藉此代表「台灣為了拒統曾經打過兩次戰役，已經是主權獨立國家」。

目前，賴政府拋出限制兩岸學術與文化交流等多項措施，包括恢復軍法審判、壓縮人民言論自由空間、指明蔣介石罪大惡極、指明大陸為境外敵對勢力等等，使民眾覺得民粹主義寒流襲來，社會對立激化。

按照常情或邏輯，剛上任的政權理應專注於推動政務、安定民生、加強外交、減少經濟動盪等等。豈知賴政府竟然背道而馳，道理安在？

民進黨為少數執政黨，相當吃力，又因黨內缺乏幹才而難有政績；執政時因奉行廢核神主牌，以致於形同自斷經脈，能源經濟當然江河日下。另方面，大陸科技日新月異，實力突飛猛進，促統壓力與日俱增。由於近年來兩岸雙方惡言相向，民進黨積極推動台獨的從政人員尤其感到對岸的武統壓力。他們高度疑懼斬首行動，不止擔心財產可能被銷毀，還擔心性命的喪失。在如此心理下，他們當然會奮力設防，力求自保之道。

由此可知，賴政府為什麼急著明確地樹立大陸為境外敵對勢力、仇中反中、肅殺清洗內部異己，都是為了製造同仇敵愾的氛圍；一則以民粹主義凝聚基本盤支持者的向心力，二則藉維護中華民國的存亡而促使全台人民一致對抗外敵。

賴清德經常與大陸政權對立，這是他個人性向與思維程度的問題，不難理解。目前民進黨對付武統的防禦政策，或許在傳統的戰爭情況下可以產生短期的抗戰效力，但是，如果大陸出其不意發動武統，在初次攻擊後突然改採圍而不攻的戰略，進行封控，讓台灣社會民情在圍城之下自行醞釀與發酵半個月，屆時賴政府是否能夠應付這記狠招，尚在未定之天。