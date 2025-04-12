美中的恩怨 從八國聯軍說起

談到八國聯軍入侵，人們常指美國參予其中。但美國有別其他列強，從沒有割去一寸中國土地，也沒有要求在中國畫出租界。俄國 吞了庚子賠款的22%，美國是11%。和俄國、英法等相反，美國將所得款項撥入一專項委員會，全部供發展中國及培養中國人才之用。在北京建清華學堂，培訓預備出國中國留學生，該學堂後發展為清華大學。還創建燕京大學、協和醫院、上海聖若翰大學、湖南湘雅醫學院和廣州嶺南大學。

抗日戰爭時，美國空軍專為運載援華物資，在海陸運輸線被日本切斷後，專門開闢一條由印度飛越喜馬拉雅山進入昆明空中航線，該地區高山延綿，山勢高低起伏，氣候險惡，由1942年起三年晝夜不停飛行，撞山失事墜毀美國運輸機高達600架，美軍傷亡1600多人。

二次世界大戰後，中華民國是戰勝國，政治地位與美英法蘇相同，是聯合國 五個創始國和安全理事會常任理事之一。美國在經濟上大力支援中國，設立專門援華機構，調來大量糧食麵粉，接濟陷於飢餓困境中國人民。可惜美國受當時左派思潮影響，誇大國民政府貪汙腐化，美駐華軍事統帥對蔣介石總統有個人偏見，放鬆中共 政治上和軍事的警惕。毛澤東抓住機會，奪取二次大戰勝利果實。國民政府被逼遷往台灣，江河從此變色。

上世紀五十年代，韓戰爆發，以美國為首的聯合國部隊出戰中國志願軍。美中和平談判後，中美陷入長達30年冷戰期。中共治下人民受到鎮壓反革命、土改、三反五反、社會主義改造、大躍進和文化大革命種種苦難，又受階級鬥爭逼害，令中國人飽受折磨。

美國領導自由世界，協助中國改革開放，讓中國加入WTO，得到稅務優惠，工業實現代化，成經濟強國。大批青年學子到美國留學，學成歸國後成為發展骨幹。繼鄧小平、江澤民、胡錦濤之後，習近平重彈毛澤東文化大革命老調，改變鄧小平立下韜光養晦國策，挑戰以美國為首自由世界。習主政十多年，施政處處碰壁，又遇到川普强勢遏制，日子不好過，經常盛怒的領袖離鞠躬下台的日子大概不遠矣。