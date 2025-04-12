抗共50年 川普遠勝尼克森

美國37屆總統尼克森於1972年訪問中國，進而美中建交，孤立蘇共，緩和民主和共產兩大集團對抗緊張形勢，為以後雷根總統推倒柏林圍牆解體蘇聯創下條件。

後來發生水門事件，導致尼克森辭職。事緣共和黨派出人員潛入水門大廈民主黨總統競選辦公室裝上竊聽器被逮，經追查及傳媒爆料，證實案件與共和黨有關，尼克森阻礙調查，消滅證據，妨礙司法公正。事實把在眼前，尼克森承擔責任，在民主美國，總統犯錯是要鞠躬下台的。

川普 出任45屆美國總統，身為成功商人的他喊出令美國再強大宏偉口號，頗合美國人心意。開局不錯，可惜受新冠病毒疫情影響，壯志未酬。拜登接任46屆總統，施政連連失誤，面對俄國入侵烏克蘭，束手無策。拜登種種無作為，引起人民對民主黨不滿，有利川普二度的回歸。川普得到美國人民的支持，登47屆總統大位。

面臨36兆國債，川普驚覺自由貿易經濟政策對美國的嚴重傷害，特別在柯林頓和歐巴馬總統任內，中共 靠偷、騙手段令經濟躍起，軍力擴張，咄咄逼人，又以一帶一路推銷過剩生產力，處處挑戰美國。 川普終於痛下決心，政治上、經濟上與中共徹底脫鉤，舉起關稅 大棒揮向中共，4月2日公布關稅徵收新政策，向中徵收懲罰性的關稅，遏制中方向美大量傾銷中國廉價產品。

面對美國制裁，中共反應激烈，以對等稅率回應，對抗美國，奉陪到底。川普繼續先後向中國追加關稅高達104%。看來川普鐵了心，發出最後通牒方式，以關稅擊倒中共。對歐洲各國，川普表示關稅可以談判解決。墨西哥總統順應美要求，商品農產品可以正常進口美國 ，如能杜絕中國產品經墨西哥轉傾銷美國，關稅不是問題。加拿大總理嘴硬，川普對鄰居還是會手下留情。

亞洲各國雖然表列於高關稅率內，但均希望早日與美談判，越南立即決定對美入口產品零關稅，日本代表亦在赴美談判途中，計算下來想以友好談判的國家已達70個。已有萬億外國資金投資美國建廠，加上聯邦政府精簡機構減少支出，估計已可減少數兆赤字。

推出川普金卡投資500萬美元可即移民，也是個增加國家收入削減赤字的好辦法，受到世界各國人士的歡迎。 美國駐華大使館發表公開聲明，規定駐華（包括香港）使領舘工作人員及家屬不得與當地中國人 （包括使領館聘用當地警衛等工作人員）結婚或發生性行為。連這類私人問題都提高到如此限制程度，美中敵對關係不言而喻。

由尼克森到川普的50年，由聯中抗俄，到今天轉為集中力量抗中，自由與共產專制的對抗已陷白熱化。川普奉行美國優先讓美國再強大的聲音響遍全球，我們要建的是民主世界的自由貿易區，戰勝共產政權的命運共同體。