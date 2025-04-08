左傾與右傾的幼稚病…台灣怎麼度過川普帶來的危機

闕志克教授4月6日於民意論壇所撰「歐美國家右傾化的病根與療方」一文，令筆者深受啟發，該文針對歐洲極右翼崛起，工人階級捨棄傳統左翼，擁抱民族保守主義與經濟民粹主張等議題進行清晰的描述。這波潮流對全球化與自由貿易的反撲，更反映一種對「空洞理想」的集體失落與幻滅。

台灣一向自詡與國際接軌，但以川普 等極右勢力揮動關稅 大刀導致世界經濟大崩盤之際，更凸顯台灣面臨左右失衡的困境，此並非單一政黨的問題，而是整個政治文化陷入「意識形態的幼稚病」。

列寧在「共產主義運動中的左派幼稚病」中指出：革命運動不能脫離大眾，不能為了理想而拒絕策略妥協，因為會阻礙革命的發展。他所稱的「幼稚病」，正是今天許多政黨與政治人物的通病：既左傾的與現實脫節，又右傾地鼓吹民族主義，並對國內不同背景人士的增加感到不滿，其實兩者都無法真正改善民生困境。

在台灣，左傾表現在對「價值」的過度執著。近年民進黨政府強調轉型正義、多元平權、去中國化、能源轉型等政策方向，理念或許正當，卻經常缺乏可執行的配套措施。

例如大幅砍核電後再生能源建置進度落後，電價壓力持續上漲；強化國安卻衍生寒蟬效應，致75位學者日前提出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聲明；外交上的抗中政策，台灣卻在地緣經濟中進退兩難。理想是人人所追求，但輕視國際現實的做法，正是左傾幼稚病的特徵。

另一方面，台灣社會也浮現某些右傾現象。例如以罷免為手段清算政敵的政治操作，殺得刀刀見骨；社會上對移民 、外配、不同族群的不信任情緒，提倡台灣人本位主義等，都逐漸透露出保守的氛圍正在擴張。極端情緒一旦被政客利用，容易轉化為對抗主義與排他主義，又落入了右傾式的民粹幼稚病，與民主精神漸行漸遠。

台灣如今的問題在於，左右兩端的見解都缺乏自我修正與自我反思的機制。部分進步派只想定義「正確」，而不願面對民眾的焦慮與困境，極端的將和解與溝通扣上投降主義大帽；部分保守派則將選舉作為鬥爭工具，把複雜問題訴諸敵我對決。結果是整個社會陷入對立，喪失團結的精神。

列寧對那些拒絕妥協、拒絕參與資產階級議會的激進派所提出的批判，百年後看來依然深刻。過去胡適也曾批評國人易陷入「目的熱」與「方法盲」：沉迷於抽象理想，卻對可行的路徑與社會條件所知不多。兩位思想路線不同，卻不約而同指出同一癥結，令人感到驚訝。

從丹麥社會民主黨的經驗中，他們反思自身政策對工人階級的疏離，調整移民政策、重視本國勞工利益，成功贏回選民支持。這樣實用的路線，不是放棄理想，而是讓理想落實，既避免左傾的空洞，也不落入右傾的狹隘。

不論是左傾幼稚病還是右傾的民粹主義，都將成為台灣的絆腳石。我們不需更多口號與對立，而是更多理性、務實、能落實改革的社會力量，才有機會使台灣安然度過「川普2.0」與「關稅32％」的危機。

（本文取自4月9日聯合報民意論壇，作者為文字工作者）