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厭惡馬斯克 勿怪罪特斯拉車主

薛永康 （加州）
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特斯拉公司創始人馬斯克在成為川普總統的副手之後，為了減少聯邦赤字主持大幅裁員，聯邦的員工首當其衝。在白宮的記者會上，馬斯克笑容可掬高舉伐木用的鏈鋸，要大刀闊斧毫不留情裁減一些聯邦機構及其雇員。

在不少媒體上可以看到被裁員工的怨氣，尤其是票投川普的選民，本來認為川普可以重整美國經濟，結果自己卻連工作都不保。不滿的民眾，把怨氣發在馬斯克身上，一些特斯拉的車子也遭到池魚之殃。

特斯拉展示廳、修理廠遭到毀壞、擁有特斯拉的車主也被路人比中指、車子被塗鴉甚至燒毀。被驚嚇的車主只好降價賣車，或是在車後的擋泥板上貼告示，謂當初買車與馬斯克無關。

馬斯克仍為特斯拉公司的總裁，如果厭惡他在白宮主持的各種政策，可以抵制他的車輛銷售，選擇其他品牌電動車，事實上，如果特斯拉車子滯銷，倒楣的是誰？不是億萬富翁馬斯克，而是他工廠的員工，會遭到裁員的命運。

同樣地，已經擁有特斯拉的車主，不需要替馬斯克的所作所為負責。他們為了自己的安全被迫賤賣車子，但是實在沒有理由遭受侮辱或者車子損壞。

目前特斯拉公司的股票大跌，也是由於馬斯克的原因；馬斯克或許只會做到五月底以挽救公司。

也許會有人認為上述所有厭惡他的做法可行，能夠使他就範。事實上，聯邦裁員不會因為他離去而停止，取代他的官員仍然會為了減少聯邦赤字，繼續馬斯克留下的任務，解決不了問題。

所以說厭惡馬斯克，而怪罪於特斯拉公司以及擁有特斯拉的車主、毀壞特斯拉的設施毫無用處，只是極不文明的舉動。

特斯拉 馬斯克 川普

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