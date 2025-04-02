民進黨是綠共還是真反共？

綠共，是許多台灣人調侃民進黨 的專有名詞，因為民進黨常常想控制言論打擊異己，甚至用司法迫害政敵，讓人認為有共產黨化的跡象。

諷刺的是，舉著反共大旗的民進黨，如今立法院前院長游錫堃助理卻被查出涉嫌出賣機密獲利；前綠委趙天麟也因大陸小三重挫從政之路，現在綠營打手曹興誠與閩南狼，過去也被視為統派。綠營到底是真反共，還是因為有政治上的好處所以在表演？

曾有段時間，多數人都認為：我們是台灣人，也是中國人。但這些年在民進黨台獨思想教育下，這個板塊一直在萎縮；而國民黨 長年過於輕視，並且畏懼面對政治逆風，不敢捍衛一中憲法核心價值，也是原因之一。

但是還有一個民進黨跟中國共產黨的共同利益，就是他們樂於共同分食原本屬於中華民國 派的板塊。剛好國民黨又長期都是短線的選票考量，沒有遠見想辦法捍衛自己的政治核心信仰，造成今天的局面。

民進黨長期洗腦的思想教育，把認為自己是中國人等同於認同對岸政權，或者直接與接受一國兩制畫上等號，有些原本的中華民國派，因為對於中共的反感，寧願忍受或者忽視民進黨的台獨信仰，成為民進黨的支持者。

另一方面，原本部分一中信仰亟為強烈的深藍支持者，因為覺得國民黨過於軟弱，認為維護一中只能靠共產黨，這樣他們就拋棄了中華民國，寧願共產黨來統治台灣，他們也不再是國民黨的鐵票。所以在上次總統大選可以看到，部分統派寧願支持柯文哲也不想支持國民黨的侯友宜。

民進黨早就不斷在台灣人的心理層面洗去中華民國的法統，試圖用台灣取代中華，這麼做會讓藍營一些對國民黨失望者轉向中共，但民進黨根本不在乎，因為更有利於民進黨政治操作。

所以民進黨長年的台獨教育，除了鞏固加增自己的票源，也裂解原本中華派的票源，他們自己吃了一塊，也送給對岸一塊，反正裂解中華派就是民進黨的最大利益，有利民進黨長期執政。但如果玩過頭，把台灣推向戰火，那麼大家都不用玩了！

會賣國竊國的，不會是顯而易見的人。綠營內部還隱藏了多少出賣國家的人？說不定會超乎你我的想像！

（本文取自4月3日聯合報民意論壇，作者為金融分析者）