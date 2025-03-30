川普變革 為何應該裁撤教育部？

2月18日美國大學教授協會（AAUP）發表聲明「現在不是保持中立的時候」表示，在川普 政府宣布2025年對9所大學推行的「多樣性、公平性、包容性（DEI） 」進行調查，教授協會聲明認為：「這是川普政府對大學發動的攻擊」，聲明寫到：「當我們以中立的名義讓各部門和教職員工保持沉默時，最終會破壞—個機構的使命。」協會的使命自認為是「1915年以來一直引領著學術自由的定義和捍衛。」

面對川普實行的教育變革，這篇聲明讓人們更清晰的瞭解到現在大學教授等社會精英階層長期以來的傲慢。百年來，他們以高高在上的姿態，自以為是真理的化身。不難理解目前學校、智庫、媒體為什麼大言不慚的任意宣布某某是獨裁者、納粹，又是誰破壞了民主了。在他們看來，「自由是由他們定義的。」即他們說是自由就是自由，他們認為哪些不是自由哪些就不是自由。

這刷新了我過去認為只有小說「1984」書中才有的「真理部」的認知——原來現實生活中也有真理部——他們是定義並捍衛真理的部門，從1915年開始就是如此。

前段時間不少大學公然舉行反猶遊行，他們公開支持恐怖分子哈馬斯，不僅反對還公然譴責以色列自衛反擊恐怖分子是屠殺無辜行為。不少學校在錄用新生時不是以成績取捨而是以種族、膚色錄取；可見大學長期被左翼思想控制、學生被洗腦荼毒之嚴重。進一步說，過去聯邦政府 通過撥款，大力推動DEI議程，控制各州的教育研究及教學內容難辭其咎。大學教育已淪為傳播極左意識形態的陣地，大眾已基本喪失了對教育的發言權更沒有了話語權。這當然引起了大眾的不安。

3月20日，川普簽發行政命令，指示教育部 長麥克曼「採取一切必要步驟，加速關閉教育部，把教育的權限交還給各州」他決意這麼做，是兌現其競選時的承諾，目的是要把被聯邦政府剝奪了的各州教育主導權還給各州。也就是說，聯邦教育部通過撥款的方式來影響各州的教育方向，將會停止了。

這是一項重大的改革。川普簽署此行政命令，引起了強烈的反響，引起了許多相關利益者特別是大學中的教授們及精英們的極力反對。他們利用一切手段包括主流媒體攻擊這項行政命令，民主黨法官則利用司法手段阻止這項命令，無所不用其極。反對者不談目前教育面臨的重大原則問題，只為保持他們既有的利益。

在一個民主的國家，民主作為一種政治制度，由全民選票選舉產生的行政首長，立法機構議員。行政首長組織內閣，還有獨立的相對穩定的司法機構。三權分立，各司其職，相互制衡，社會保護言論自由。民主制度在實行過程中也會有各種問題出現，當然需要不斷完善。對於裁撤教育部，知識界、大學教授協會及媒體可以發表不同意見，然而必須明確，

川普在選前就宣示要對教育進行改革，將教育的管理權下放到州和地方政府，就任後，川普政府是在得到授權後兌現選舉承諾的行政行為，此舉還可以節省聯邦教育部龐大的開支，代表的是全民意志。當然最終還需經過議會同意。要說明的是，除了選民大眾，民主社會絕不承認、也不允許由少數人，包括教授協會來壟斷自由、真理的定義及捍衛權。