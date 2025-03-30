兩岸和談空間極縮 武統風險陡升

進入2025年，川普2.0版推出，全球政治、經濟出現了翻天覆地變化，其影響之深遠恐怕是二戰之後所未見。當美國把臺灣提升到印太戰略核心地位的高度時，這已經明顯地阻礙了中國實施全球藍色海洋戰略的強國之路。這也預示著未來美中爭奪西太平洋戰爭，最大可能性就是發生在台海。

在美中大國博弈愈演愈烈的背景下，臺灣自主發揮的空間越來越小。有人認為，臺灣就是美中關係的一個棋子，隨時都有可能被拋棄的可能。不過，在錯綜複雜的國際形勢下，決定臺灣的命運。既不是中國說了算，盡管中國政府認為臺灣是中國內政。也不是美國說了算，盡管美國認為臺灣是攸關美國的國家利益。更不是臺灣有能力說了算，臺灣畢竟只是中國歷史的一部分，盡管臺灣已經成為民主國家，擁有自己的民選總統，但是，臺灣是中國版圖上很難抹掉的重要門戶。

近年來，台海兩岸政治，經濟發生根本的逆轉。臺灣自2016年民進黨 重新執政之後，兩岸關係進入冰凍期。這是兩岸開放以來，關係最為緊張的時期。民進黨「去中國化」的政治操作，兩岸對立的政治氛圍在臺灣越來越濃厚，維持臺灣現狀的政治主張越來越多得到民眾、尤其是年輕人的支持。從2000年蔡英文連任總統選舉獲得超高選票可見一斑。

經濟上民進黨鼓勵臺灣企業家回歸臺灣，大量的臺灣企業家從中國撤資回台。有趣的是，越早離開中國的台資，回到臺灣加入以台積電 為龍頭的IT供應鏈，都獲得巨大成功，而猶豫不決的台資在中國都出現悲慘的結局。

當台積電以無與倫比的晶片技術拔得半導體技術頭籌時，全世界的目光聚焦臺灣，這是兩岸分治以來，臺灣的國際地位首次引起世界各國的特別關注。這不僅由於臺灣先進半導體技術居於全球領先地位，而是晶片將取代石油成為當今世界最重要的國家資源的趨勢越來越明顯，有人認為，此時臺灣會格外安全，所以，臺灣人稱台積電為護國神山。

台海兩岸政治經濟彼此消長，中國政治經濟經過川普1.0的貿易戰、科技戰，並經歷了三年疫情封控。政治氣氛更加詭異不解。社會矛盾正在急劇惡化之中。經濟發展不斷掉頭往下走。政府債台高築，房地產不斷出現暴雷事件，大量企業、公司倒閉，外資連連撤走，造成社會上出現大量的失業，這幾年僅僅大學畢業生失業人群達3000萬人。

即使中國政治，經濟形勢十分嚴峻，但這並沒有影響執政者推進中華民族偉大復興運動。在過去十年中，中國軍備投入創歷史紀錄，軍艦如下餃子一樣，目前中國軍艦總數超過美國成為世界第一。第四艘，第五艘航空母艦都在加緊建設中，可以預計不久將來，中國海軍力量趕超美國。

中國軍事崛起，美國甘願成為老二，接受中國成為世界第一嗎？顯然不可能，那麼，有理由相信，當中國軍事力量足以抗衡美國的時候，這應該就是美中爆發戰爭的時刻。因為美國絕不會同意「太平洋夠大，容得下美中兩國」這樣的觀點。

從地緣政治角度來看，即使中國有了足夠的軍事實力與美國抗衡，但是，由於臺灣的地理位置，中國海軍無法自由走出太平洋，因此，中國政府已經把收復臺灣擺上非常重要的議事日程，因為這是因應中華民族復興的需要，也是一項不得已而為之的選擇。

最近王毅 在兩會記者會上，定調了臺灣就是中國一個省。什麼九二共識早已經成為歷史了。王毅這個基調有雙重含義，一是正告美國，中國政府已經放棄了和平統一臺灣的努力，留給世界的只是中國什麼時候武力統一臺灣的問題。二是警告臺灣民進黨，不管你台獨走多遠，都無法改變中國政府武力統一臺灣的決心。

賴清德執政以來，兩岸關係不但沒有任何緩和，而且，在台獨的路上走得更遠。最近賴清德親自宣佈國安17條。首次把中華人民共和國定義為「境外敵對勢力」，並要求恢復軍事審判制度。這一系列的宣示，很明顯與王毅提出臺灣是中華人民共和國一個省的主張針鋒相對。

明眼人都看得出來，兩岸和平統一已經走入死胡同，中國已經為武力統一臺灣正在加緊各項準備工作。無論從台海兩岸領導人的主觀意願，還是臺灣所處地緣政治的風暴眼，或是從中國領導人力推「復興夢」來看，台海兩岸幾乎失去了和平統一談判的空間和可能性。剩下的選項，就是武力統一臺灣了。