母語淪陪襯 潮汕人難釋懷

2024年11月18至20日，第22屆國際潮團聯誼年會暨第10屆世界潮商大會在汕頭市隆重召開，筆者屬於南加州 潮州會館代表團六個出席盛會成員之一，也是筆者第三次參加這樣國際性潮州（潮汕）人盛會。筆者生長於越南 西貢（胡志明市）堤岸華人 區，在戰亂及排華環境下，像很多不願意忘本華人一樣，對中國歷史文化及民族演化皆有基本認識，也能說流利潮州話、廣府話及普通話。所以，筆者這次參加汕頭盛會，就是想看看世界各地潮州（潮汕）人表現情況，管窺一下其演化。

據說參與這次盛會人數有2800人，263個團體，按每個潮團只限六人參加來估計，來自生長在世界各國潮州（潮汕）人潮團估計不會超過100個，海外潮州（潮汕）人參與約600人，兩千多參與者都是中國國內潮團及出口轉內銷潮團，可見其國際性意義只是盛會點綴，與本質意義有點出入。此外，根據筆者旁觀，運作整個大會似乎沒有海外潮州（潮汕）人置喙空間，海外潮州（潮汕）人精神發揮不出來，形勢確實比人強所使然。

參與這次國際潮團盛會，與筆者前兩次在廣州及武漢參加大會一樣，出席者95%都會說會聽潮語的潮州（潮汕）人，但大會發言卻以普通話為主，彼此交流亦多用普通話，潮汕地區母語變成陪襯語，頗有狸貓換太子味道，這是否是強推普通話政策出現矯枉過正現象？還是在表現不忘本時必須先忘本呢？或者是其古漢族意識已渙散嗎？面對這些問題，乃生長於海外排華環境的筆者所無法理解。在潮汕地區不尊重母語潮語，世界上還有哪個地方尊重潮語呢？如果世界上沒有地方以潮語為母語，為什麼會有歷史悠久漢語系的潮語呢？

總結筆者參加三次國際潮團大會的觀察，從開幕、參觀、看潮劇、聽報告到閉幕，人多熱鬧，互相交流取暖，認識新朋友，確實有其表面上積極意義。但這次汕頭盛會和筆者參加前兩次大會一樣，在尊重官方統一語言說普通話原則下，似乎蓄意忽略潮州（潮汕）人母語（潮語），卻是美中憾事，難以釋懷。

其實，組織有地方族群性大會，要面對中國歷史文化背景，尊重其歷史演變，不能矯枉過正，也不能狸貓換太子，其組辦宗旨始能明朗，更能名正言順，亦能發揮團結合作精神，是嗎？