留學生，我們的英文輸在哪裡？

那一年暑假工讀，華人 老闆覺得我的英文說寫都還不錯而錄用了我，一份再簡單不過的電話--接訂單工作。

我只要熟記公司產品就可以上陣，除了一整天的Yes, Yes,… Sure, sure, sure, thank you外，也少有人會跟我閒聊，頂多有些時候我會請客戶把公司的名字拼給我；原因無他，因閣下給公司取了個怪名或少見的姓氏、街/巷等。拼個音不會太奇怪吧！

不幸的是，有幾次曾被洋人揶揄：「你是不是從未上過學？」是暗喻我這法商學博士文盲嗎？聽來非常不是滋味，但也無可奈何，誰叫我真的沒聽懂Trapezoid（梯形））跟Daisy（雛菊）呢！

難忘的一次：要不是客人一聲長嘆，我不會去查字典裡的「毛毛蟲（Caterpillar)」。

在各種階層中，咱們第一代移民 的學士、碩博士要比老美的比例多出不少，可惜如果你不是本科出身：非數學系，你能聽懂等腰三角型（isosceles triangle )或菱形（rhombus)？非昆蟲或植病/醫系，你能寫出螢火蟲（firefly)？不是園藝系的，水仙(Daffodil) 、Violet（紫羅蘭）能說寫嗎？事實上，這些都是五到七歲就該懂的。

如果洋人冒出些「灰姑娘」、「小紅帽」裡的童言童語，嗡嗡聲（whirring）、鳥叫（chirping）、雨滴聲（Pitter-patter）、風聲（Whoosh），或小學一到三年級以前的初淺化學、物理及自然現像等，您可能會猜謎猜到冒汗。

年輕一代留學生 結婚較晚，現在的潮流是兩歲小孩就可開始親子共學、睡前共讀，您就不要再混水摸魚，隨便念過去就算了。希望以後新一代留學生或移民，不會再請人家拼「光合作用」、「葉綠素」或三到五歲的童語。

祝你幸運搭上早期我們錯過的那班車。