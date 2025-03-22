我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不給看機密文件 川普撤銷拜登、賀錦麗等人安全許可

男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

留學生，我們的英文輸在哪裡？

穀冰子（加州）
聽新聞
test
0:00 /0:00

那一年暑假工讀，華人老闆覺得我的英文說寫都還不錯而錄用了我，一份再簡單不過的電話--接訂單工作。

我只要熟記公司產品就可以上陣，除了一整天的Yes, Yes,… Sure, sure, sure, thank you外，也少有人會跟我閒聊，頂多有些時候我會請客戶把公司的名字拼給我；原因無他，因閣下給公司取了個怪名或少見的姓氏、街/巷等。拼個音不會太奇怪吧！

不幸的是，有幾次曾被洋人揶揄：「你是不是從未上過學？」是暗喻我這法商學博士文盲嗎？聽來非常不是滋味，但也無可奈何，誰叫我真的沒聽懂Trapezoid（梯形））跟Daisy（雛菊）呢！

難忘的一次：要不是客人一聲長嘆，我不會去查字典裡的「毛毛蟲（Caterpillar)」。

在各種階層中，咱們第一代移民的學士、碩博士要比老美的比例多出不少，可惜如果你不是本科出身：非數學系，你能聽懂等腰三角型（isosceles triangle )或菱形（rhombus)？非昆蟲或植病/醫系，你能寫出螢火蟲（firefly)？不是園藝系的，水仙(Daffodil) 、Violet（紫羅蘭）能說寫嗎？事實上，這些都是五到七歲就該懂的。

如果洋人冒出些「灰姑娘」、「小紅帽」裡的童言童語，嗡嗡聲（whirring）、鳥叫（chirping）、雨滴聲（Pitter-patter）、風聲（Whoosh），或小學一到三年級以前的初淺化學、物理及自然現像等，您可能會猜謎猜到冒汗。

年輕一代留學生結婚較晚，現在的潮流是兩歲小孩就可開始親子共學、睡前共讀，您就不要再混水摸魚，隨便念過去就算了。希望以後新一代留學生或移民，不會再請人家拼「光合作用」、「葉綠素」或三到五歲的童語。

祝你幸運搭上早期我們錯過的那班車。

移民 留學生 華人

上一則

賴十七條敵國論 再掀反中備戰說

延伸閱讀

假冒移民官員、詐騙案增加 當局提醒這樣防範

假冒移民官員、詐騙案增加 當局提醒這樣防範
移民船隻地中海遇難 至少6死40人失蹤

移民船隻地中海遇難 至少6死40人失蹤
1餐廳抓12人… 21移民1公民指遭ICE非法逮捕

1餐廳抓12人… 21移民1公民指遭ICE非法逮捕
喬州州長坎普 要求ICE培訓上千州府人員移民執法

喬州州長坎普 要求ICE培訓上千州府人員移民執法

熱門新聞

「一洲焦點」談本周美國及國際大事。(歐新社、路透、世界新聞網)

一洲焦點／川普小澤通話、北京為運河發火、甘迺迪檔案

2025-03-19 14:04

川普想再崛起 卻可能導致霸權崩落

2025-03-18 02:00

馬斯克與DOGE恐將面臨末路

2025-03-15 02:01

川普震撼下 亞洲國家各尋生路

2025-03-20 02:00

川普式衰退 風險正在擴大

2025-03-14 02:00
晶片大廠輝達（NVIDIA）的GTC大會即將於17日在加州聖荷西登場，其中以該公司創辦人暨執行長黃仁勳擔綱的主題演講最受市場矚目。（路透）

Nvidia GTC大會 黃仁勳將談量子突破

2025-03-17 02:00

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍