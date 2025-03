留學生，我們的英文輸在哪裡？

那一年暑假工讀,華人 老闆覺得我的英文說寫都還不錯而錄用了我,一份再簡單不過的電話--接訂單工作。

我只要熟記公司產品就可以上陣,除了一整天的Yes, Yes,… Sure, sure, sure, thank you外,也少有人會跟我閒聊,頂多有些時候我會請客戶把公司的名字拼給我;原因無他,因閣下給公司取了個怪名或少見的姓氏、街/巷等。拼個音不會太奇怪吧!

不幸的是,有幾次曾被洋人揶揄:「你是不是從未上過學?」是暗喻我這法商學博士文盲嗎?聽來非常不是滋味,但也無可奈何,誰叫我真的沒聽懂Trapezoid(梯形))跟Daisy(雛菊)呢!

難忘的一次:要不是客人一聲長嘆,我不會去查字典裡的「毛毛蟲(Caterpillar)」。

在各種階層中,咱們第一代移民 的學士、碩博士要比老美的比例多出不少,可惜如果你不是本科出身:非數學系,你能聽懂等腰三角型(isosceles triangle )或菱形(rhombus)?非昆蟲或植病/醫系,你能寫出螢火蟲(firefly)?不是園藝系的,水仙(Daffodil) 、Violet(紫羅蘭)能說寫嗎?事實上,這些都是五到七歲就該懂的。

如果洋人冒出些「灰姑娘」、「小紅帽」裡的童言童語,嗡嗡聲(whirring)、鳥叫(chirping)、雨滴聲(Pitter-patter)、風聲(Whoosh),或小學一到三年級以前的初淺化學、物理及自然現像等,您可能會猜謎猜到冒汗。

年輕一代留學生 結婚較晚,現在的潮流是兩歲小孩就可開始親子共學、睡前共讀,您就不要再混水摸魚,隨便念過去就算了。希望以後新一代留學生或移民,不會再請人家拼「光合作用」、「葉綠素」或三到五歲的童語。

祝你幸運搭上早期我們錯過的那班車。