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關稅戰升溫 川普為2026世界盃熱身

安歌（洛杉磯）
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2026年美國要主辦兩大盛事，一是美國建國250年大慶，另一為分別在美加墨合辦世界盃川普曾涉足過大眾娛樂和傳媒事業，今天政治上又處在世界之顛，必然出面親自領導親自指揮這兩個大秀，不會放過大顯身手的機會。

川普和副總統范斯親自擔起美國世界盃大旗，出任白宮世界盃工作小組正副組長，透過世界盃令美國再次偉大，讓其聲威遠播天下。

英式足球在美國推行多年，但一直成効欠佳，早年巴西球王比利退休後曾來美國發展。1994年美國亦第一次主辦過世界盃，希望藉此提高英式足球在美國的地位。

筆者1994年世界盃舉行時也趁過熱鬧，向黃牛以80多元（票面20多元）購入門票，在新澤西州巨人球場上觀看了沙地阿拉伯與摩洛哥一埸比賽。那年美國隊比賽成績也不錯，2：1勝了哥倫比亞（哥隊一球員擺烏龍踢入自己龍門輸球，返國後被憤怒球迷所殺）。美國隊進入淘汰賽射12碼決勝負時，輸給了後來成為此屆世界盃冠軍巴西隊。

2026年美國世界盃冠軍決賽地點仍選擇1994年冠軍戰場地（即新澤西州的東盧瑟福球場）舉行，此球場於2020年重建並改名為大都會球場，座位8萬多個，球場位於新澤西州內，不過靠近纽約而巳。

由於美國球迷不習慣英式足球低入球率和緩慢節奏，刺激度不如籃球、棒球和冰球，故發展未如理想。但隨著女子足球掀起熱潮、男足踢出全方位足球，加上拉丁美洲移民球迷日增，足球明星如貝克漢和梅西來美踢球，英式足球熱升溫。世界盃在美開打，勢必掀起足球狂潮，如能提高收視率，英式足球會和職業籃球棒球及冰球一樣，各占商業運動一片天。

正當美、加和墨西哥為關稅戰升溫中，三位冤家路窄國家聚於一堂主辦世界盃，三年後相信關稅戰硝煙不再，愛炒熱氣氛及鍾情熱鬧的川普，會為世界體壇及政壇碇放鮮花，迎來歡樂昇平的世界。

世界盃 新澤西州 川普

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