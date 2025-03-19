賴政府失能 阻陸客還救不回台人

台灣去年觀光 逆差成為「史上最慘」，共有1684.9萬人出境、785.7萬人入境，出入人次相差899.2萬，消費產值逆差竟高達6922億(台幣，下同，約209.6億美元)！近年來逆差節節上升，去年觀光逆差人數是2016年的2.3倍，消費產值逆差更升高至3.1倍。

觀光產業慘澹，行政院都知情，解決方案卻沒有奏效。2024年交通部觀光署喊出國際旅客目標突破千萬人次，並積極擁抱新南向國家，結果卻只來了700多萬人次，嚴重跳票。新冠疫情後，為何其他國家觀光產業都獲得極大成長，台灣卻有種扶不上牆的無力感？

去年入境新加坡 的陸客總共有308萬人次、占比18.63%，而去年入境日本 的陸客有698.1萬人次，占比18.69%。台灣因民進黨政府百般阻撓陸客赴台觀光，去年僅有43.8萬陸客赴台，占比僅5.5%。為何同為亞洲民主國家，新加坡和日本就可以開放陸客觀光、賺得盆滿缽滿，台灣卻執拗於意識形態而故步自封？

從消費產值面分析，去年陸客在日本消費額大破3000億元新台幣(約90.8億美元)，國外旅客消費力排名第一不說，日本今年還要針對高消費能力的陸客族群放寬簽證，方便他們到日本觀光及消費。另外，根據新加坡旅遊局公布的2024年入境客流統計數據顯示，陸客旅遊消費額高達35.8億新元(約1.4億美元)，在各國遊客中貢獻最大。

馬政府時期陸客赴台最高峰上看418萬人次，也給台灣帶來新台幣3000億(約90億美元)以上的消費產值，也撐起200萬觀光產業從業人員的生活。若陸客能正常赴台觀光，這三、四百萬陸客加上其他外國旅客，早就達成政府所提的觀光目標！賴政府蠻橫專行、蓄意刁難兩岸旅遊商談，這3000億的代價要觀光業來揹合理嗎？

賴總統選前曾提出「在對等尊嚴及互惠原則下，推動兩岸交流」的政見，選後卻玩弄兩面手法。上周立法院施政總質詢時，卓榮泰院長表示去年以來共有71名台人滯陸未歸，交流風險未解。但陸委會從蔡政府時期就呈現失能狀態，即便面對台人被拘留，也只能數人頭而無技可施，如今再搭上全國觀光業生計，這就是賴總統說的「健康有序」？

當其他國家都致力振興疫後觀光，賴政府卻親手斷了觀光從業人員的生計與尊嚴，若這個經濟命脈產業垮了，台灣只剩下「綠友友」能發「國難財」？呼籲行政院和陸委會應立即擬訂小兩會協商期程並向台人報告，切勿再用意識形態戕害民生。

（本文取自3月20日聯合報民意論壇，作者為研究生）