賴清德豪賭 傷台灣價值…作為供應鏈一環 穩定才是議價關鍵

賴清德 近日宣布大陸是「境外敵對勢力」後，聯合報3月16日社論「川普 和習近平正要上桌，賴清德搶先翻桌」直指民進黨想趁中美元首會晤之際「單邊押注（美方）又翻桌」，並提出「對台灣到底是福是禍」的問題，值得思考。

無論自由、民主、人權等口號喊得多麼響亮，都很難改變國際社會近年來對台灣的重視，源於其作為全球供應鏈 中重要一環而非意識形態的事實。尤其是在半導體領域，台灣的地位和市場占有率舉足輕重。同時，西方與台灣在高科技產業的投資流動，也對相關國家的科技創新發展有重要支持作用。

所以，既然作為全球供應鏈的關鍵環節，安全與穩定才是凸顯其國際競爭力與議價能力的關鍵。正如2021年歐盟在「歐盟印太合作戰略」中提到「台海局勢升溫很可能會對歐洲的安全和繁榮產生直接影響」。這意味著，動盪與不安將使得國際社會對台灣的供應鏈可靠性產生疑慮，並削弱其重要性。

站在這一角度，我們會發現穩定才是支撐如今台灣價值定位的核心。

尤其，中美博弈作為台美與兩岸關係的上位邏輯，想要維持和平的前提，就必須弱化台灣在中美競爭中的角色，而不是衝鋒陷陣。

這項策略在馬英九時代就被使用。

當時，馬政府並不打算直接介入中美關係，而是既透過軍購來博得白宮的好感，又與大陸頻頻交流不斷開放，為台灣營造出相對穩定的外部空間。2016年蔡英文上台後，綠營「統獨」意識作祟，自然使兩岸氛圍變得緊張。但即使如此，蔡政府以經濟為主軸的執政策略，依舊避免台灣主動介入自2018年開始的中美貿易戰，反倒是主攻台美關係，獲得了拜登軍援的安全承諾，同時保持與大陸鬥而不破的動態平衡。結果是，相較俄烏與中東，台海局勢的相對穩定讓西方感受到台灣作為穩定供應鏈的價值，並在各種智庫、商業組織，以及「旋轉門」的協助下，使得各國政要頻繁訪台表達支持。

如此看來，賴清德的做法，顯然是匪夷所思。

相比於拜登不時讓盟友被動捲入華盛頓的對外戰略，川普更喜歡基於美國的力量直接與他國對抗。這一區別，原本讓賴清德有機會與大陸對話修復關係，卻由於提出「敵對論」後，變成以身入局強行捆綁白宮戰車介入中美關係，將兩岸原來的緊張氛圍推向對抗新高度。最終傷害的是台灣益發薄弱的全球穩定供應鏈價值，與在國際社會的重要性，也給了以美國為代表的西方國家口實，強調要將相關產業遷出台灣以避免不安定的局勢。

更進一步來說，賴政府這招能討川普歡心也就罷了，但以歐洲血淋淋的教訓來看，川普在任何情況下都有可能為了利益而翻臉。所以，美國智庫外交關係協會前資深副總裁林賽才認為，「川普一直不太關心美國是否參與世界事務，而更關心美國從這種參與中得到了什麼」。

此外，華盛頓真的想和北京爆發衝突？顯然未必。美國國防部政策次長提名人柯伯吉近日在參議院聽證會上就表示，其目標是「避免台灣引發與北京不必要的衝突，為美國爭取時間改善美中軍事失衡」。

所以，賴清德一系列判斷失誤的本質是不願正視大陸的心魔，而豪賭的背後出賣的恰恰是台灣的核心價值定位。

（本文取自3月18日聯合報民意論壇，作者為國際戰略研究所成員）