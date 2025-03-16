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AI飛躍：人機協作 優化科研

張芬芬（台北市）
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急速發展的生成式AI，正如迅雷般衝擊著人類。AI可能如啟蒙運動般改變人類的思維方式，更將超越電腦對科研的影響，帶來知識的工業革命。

2025年的生成式AI已不僅是工具，它更像是高速思考的智能體，可做人的第二大腦。它已從2022年底使用直觀的「文科績優生」，發展成2025年長於推理的「理科績優生」，因思維鏈技術使它的邏輯推理更趨嚴謹，可生成更佳答案，這對要求嚴謹思維的科研者言，自是莫大喜訊。再者，AI有海量資料，採層層對話模式，可為研究者提供豐富學習資源、鍛鍊思考能力，成為學習好夥伴。

整體來看，生成式AI迄今在各知識領域的表現俱佳，然仍不具自主意識，也有待提升情感智能、具身智能和存在智能，而這也正是人的優勢。以下臚列AI在科研中的能與不能，研究者可善用AI強項，在AI局限處則需發揮人腦功能，這也意味著AI時代人類仍有其價值。

研究主題發想上，AI能提供腦力激盪的素材，但不能取代你探索的好奇心與敏銳的問題意識。求知方式上，AI能由大型語言資料庫學習知識，但不能像你那樣從體驗、感受與行動中求知。研究立場上，AI能學著向人類的價值觀對齊，但無法代你決定個人的價值取向。

理論探究上，AI能用海量資料彌補你的知識缺口，但不能保證答覆均正確。AI能將理論應用於各場域，但需你提供場域的脈絡、特徵、問題與需求。資料處理上，AI能快速整理海量資料，但需人提供無偏差的優質資料。學習與思考上，AI可藉強化學習優化自身，但不能代你鍛鍊頭腦。AI能舉一反三給你答案，但需你提供優質小樣本讓它學習。邏輯推理上，AI能用思維鏈進行嚴謹推理，但不能取代你靈光乍現的頓悟與洞見。

道德推理上，AI能指出道德困境的諸多可能，但終究要由你為道德困境做出抉擇。決策建議上，AI能提供意見，但終究要由人做出決策並為決策負責。研究預測上，AI能模擬情境並預測趨勢，但不能預見人類與個人未來所有不確定性。撰寫論文上，AI能生成四平八穩的標準化文本，但無法產出帶有個人印記的個性化表達。

語言風格上，AI可依你要求的風格撰文，但不能幫你醞釀知識品味。角色扮演上，AI能扮演論文審查者，但並不知審查者的理論傾向與為學風格。AI可扮演學習輔導者提供諮詢，但不能取代師生間與同學間的情感共鳴與深度社交。

多年來我在大學開設教育研究法，退休後仍兼授此課。上學期起我在課堂引進AI，基本原則有三：

一、倡議學術誠信，AI是幫手不能當槍手。二、每周進度依學科基本主題規畫，先用原教材講授基本概念，再以AI加深加廣。三、安排學生依當周主題分享AI使用心得。可請AI為該周主題舉實例、新例、反例、外國例，或藉AI加深加廣對概念或理論的學習，師生給回饋，增進主題理解，精進AI使用。

這些教學經驗，驗證並深化了我對AI能與不能的認識，期善用AI強項以發揮人類強項，人機協作優化研究。

（本文取自3月17日聯合報民意論壇，作者為台北市立大學教育學院前院長、兼任教授）

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