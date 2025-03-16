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從惡罷到抗中 賴政府大開民主倒車

曾士宇（新竹市）
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賴清德總統上任以來，內政外交成就沒半項；不顧「雙少數」執政，大幅偏離民主正軌，對國會通過民進黨強力杯葛的法案，一律提交覆議，再請御用大法官判定違憲。在大法官法定人數不足情況後，又發動「大罷免」，讓人慨嘆「治國無能」之外，也不惜製造社會對立，破壞民主法治。

在柯建銘力推「惡罷」經月後，隱身幕後的賴清德終於現身，衝鋒號是宣布「五大國安威脅」和「十七項因應策略」，直接將中國大陸定義為「境外敵對勢力」，宣示恢復平時軍事審判制，還大幅緊縮兩岸交流，營造肅殺氣氛，使的是「抗中保台」老招。令人猛然醒悟，之前大肆宣揚的低階軍人間諜案、陸配宣傳「武統」案等，原來是有計畫的鋪陳。

另一方面，也在製造國內的寒蟬效應，尤其是落實從行政官員到民意代表、從立法委員到村里長等公職人員，赴大陸交流的揭露制度，希望讓人卻步，是「司馬昭之心，路人皆知」。

最近許多在大陸發展的演藝人員轉發「中國台灣省」、「台灣必歸」圖卡，陸委會表示要給予最嚴厲譴責，並強調將依「兩岸條例」查處，接著賴總統又指示主管機關，應提供演藝人員在大陸發展之言行注意事項，並明確涉及危害國家尊嚴相關言行之查處範圍，以避免大陸施壓我演藝人員表態，或作出危害國家尊嚴之言行。言之大意凜然，卻忽略台灣一向言及，在專制政權下人民「沒有不說話的自由」。

胡適在大陸易色後，遭到滯留大陸的昔日老友、甚至親子的嚴厲批判，他就指明：「這件事證明共產黨統治下，絕沒有言論的自由，也絕沒有不說話的自由。」藝人在大陸發展，常受客觀環境限制，當政者何忍一律加以歸於異類？不卹民所難，只會將人心愈推愈遠。

另一方面，賴政府最近全面清查公務體系人員持有中國大陸身分證、護照、定居證與居住證等情形並要求具結，引發教師及公務員反彈；不僅如此，清查範圍還擴大至公設財團法人、公營事業，約聘雇人員亦不例外。民進黨稱其有法源依據，事實上大有問題。賴清德竟說「不少公務員反映，這項措施給他們機會，對這塊土地表達愛心」。前衛生署長楊志良日前投書民意論壇，建議賴政府高官及綠營民代均應簽署軍令狀，以示自己死守台灣不逃跑，並保證召回子弟返台保衛台灣，這才是讓這些人有機會對這塊土地表達愛心。

馬政府執政八年兩岸交流頻繁，證明在友好氣氛下，兩岸和平相處是水到渠成。無奈民進黨政府，即使是「雙少數」仍一意孤行，弄得兩岸劍拔弩張；面對難以捉摸的美國川普政府，還妄想共組「民主同盟」糊弄民眾，奉上「軍購大幅增加」、「台積投資美國1000億美元」兩份大禮，卻換不來川普一聲保台承諾。

兩大之間難為小，暴虎馮河則路愈走愈窄，愚不可及。枉視兵凶戰危，棄生民福祉於不顧，罪莫大焉！

（本文取自3月17日聯合報民意論壇，作者為大學教師）

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