古代的經典中，有一段關於「盜亦有道」的論述，其中提到即使是強盜，也有屬於強盜的「道理」。語出「莊子」：「入先，勇也；出後，義也；均分，仁也。」意思是說，即便是強盜，他們也有自己的規則。先行進入房間拿物，這是勇敢的表現；而後撤，則是講究義氣；均分，意味著強盜在分配所得時，也要考慮人性與公平。雖然這些行為似乎源於恥辱的做法，但其中仍然反映了某種道理和人性。

在批評川普 總統時，我們的確看到他的強盜邏輯：壓迫烏克蘭 、覬覦格林蘭、霸凌墨西哥 、侮辱加拿大…。雖然我們也看到了他的能力和所做出的決斷，但他的領導風格霸道驕橫，我們對他必須批評。這不僅是對其行為和決策的審視，更是對我們期望世界的呼喚。我們要求的是一個公平、開放與寬容的社會，是對每一個個體的責任與義務。

這個世界畢竟不應當是強盜主宰的世界。我們生活的社會應該是以君子的品德和行為準則為基礎，而不是強盜邏輯的支配。正如溫斯頓·丘吉爾所言：「民主是最壞的制度，但它卻是我們唯一可以採用的制度。」這句話提醒我們，儘管民主制度存在其不足，但它依然是我們社會最合適的選擇，是我們能夠共同追求大同、和諧與公平的基礎。我們不希望強盜的邏輯主導我們的世界。我們應當追求以道德、仁義、智慧為基礎的領導，而不是以暴力和威權為原則的統治。在這個大同的世界裡，正義與人道應當成為主導，而非依靠強權來治理。