假新聞層出不窮 新招數現形

過去很長一段時間，新聞的真假都不是一個問題。某事件發生了，媒體採訪撰寫發布新聞，新聞從業者與大眾都遵循新聞的5W + 1H原則。即具備何時、何地、何人、何事、何故，及如何要素。

過去新聞機構一般都公正的報導，至少不會明顯的違背新聞的客觀原則，所以，長期造就了一批大家公認並信奉的主流媒體，比如「紐約時報」、「CNN」、「金融時報」等等。他們以其新聞的專業性，尤其是公正性而獲得了大眾的信任認可。

但是近年關於真假新聞的問題經常出現在社會輿論中，目前互聯網社交媒體的興起，每個人都手拿一部手機，都可以發布新聞，難免有不符合新聞要素的信息出現並傳播。可悲的是，傳統主流媒體也常常被指生產並傳播假新聞。這就值得關注及進行必要的辯析。

假新聞通常有如下特徵：完全虛構、篡改事實、圖片與視頻造假、數據不實及真假參半等等。上述造假手法人們比較容易識別，但本人根據自己的研究及經驗，列舉以下幾個近期發生更隱蔽、更難識別的具體案例，供大家參考。

以偏概全造假，誤導大眾。比如川普 1月20日上臺後，發布行政命令赦免2020年1月6日事件中被關押人士。事後某電臺媒體選擇了一名剛剛被川普赦免的人進行採訪，被採訪者稱，他覺得自己應該回去坐牢。

這是真新聞嗎？我認為不是。有兩個理由，一是1500個被特赦人士中，他只是其中的一個，即使他真的有罪或認為有罪願意再回去坐牢，也只是1500分之一，並不能反映特赦這件新聞事件的基本真實。第二，此人的說詞顯然違反了人性，真實性存疑。誰願意放棄自由的生活選擇再次進去坐牢？此新聞無非是為了攻擊川普的特赦，進而坐實川普1月6日犯有罪行。這就有失新聞的客觀中立性。

雞賊的暗示式造假。這個辦法並不直接造假，而是通過曲折的暗示實現造假的新聞效果。比如馬斯克 被川普安排作美國效率部顧問，馬斯克具有超高科技水平，對企業人事改革有成功經驗，川普讓他督戰進行政府改革。左媒每每在撰寫此題材的新聞時都會在馬斯克名字前冠以「世界首富」之名，我認為這是左媒以雞賊的方式造假，因為左媒將馬斯克改革政府工作毫無關係的富豪身分，硬是扯上關係，其實就是暗示：首富嘛，一切為了賺錢，以此攻擊馬斯克，引導讀者認為馬斯克在這個位置上就是為了撈取自己生意上的好處。撰寫這類新聞是為了在讀者中潛移默化得出這樣的一個印象。

誇大其詞實現造假的新聞效果。最近據英國「金融時報」報導，一名出席了會議的知情人士透露，美國財政部長貝森特在訪問烏克蘭期間（2025年2月12日左右），與烏克蘭總統澤倫斯基 的會談，澤倫斯基「大發雷霆」，並對貝森特發出了怒吼，導致貝森特在會後「雙手顫抖」。

然而，這一報導隨後受到了與貝森特有關人士的否認，他們堅稱雖然會談氛圍緊張，但有關貝森特情緒狀態的說法被「嚴重誇大」。這條新聞要達到的目的是詆毀川普政策，挑撥美歐之間關係。

目前世界包括各國內部及國與國之間正經歷大變革，各派政治力量為了各自的經濟政治利益，假新聞一定還會層出不窮，手法翻新。但我相信，不斷揭穿假新聞，追求真相，人們也不會停止。