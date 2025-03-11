正視漲電價對台灣民生衝擊

近期能源議題成為台、美共同關注的社會焦點。美國在台協會處長谷立言 喊話賴政府重思能源政策；台電則出面回應，因俄烏戰爭影響，全球多數國家皆多次大幅調漲電價，與政府能源政策無關；行政院長卓榮泰昨日則呼籲在野黨，若立院刪除撥補台電的1000億元(台幣，下同，約30億美元)，台電最後可能被迫調整電價，恐將造成民生物價上漲。

經濟部電價審議會3月底將召開，攸關電價調漲案。於民眾而言，只知電價可能上漲、生活支出恐將再次增加，但具體原因為何，仍一頭霧水。

由於能源政策錯誤，雖年年調漲電價仍無法解決台電財務黑洞，預計調漲電價是無可避免的，且調漲幅度應不小，將會衝擊物價、民生及經濟。筆者呼籲政府應正視電價年年調漲原因，而不是如卓揆所言，將其歸咎於「國際燃料價格上漲及總預算經濟部擬撥補台電1000億、遭立院刪除使然。」應探究「非核家園」能源政策，供電系統調整，造成供電成本大幅提升，才是電價上漲主因。

台電為配合「非核家園」能源政策，以高汙染、高碳排、靠進口、供給欠穩定、高燃料價格之天然氣及煤，取代零碳排、供電穩定、低燃料成本之核電，加上發展再生能源太陽能及風能，初期購電價格高及興建進度落後，向民營電廠高價購電，供電成本大幅提升，才是年年調漲電價主因。非核家園政策，電價低於供電成本，去年台電兩次調漲電價，結果全年仍虧損411億元，累積虧損高達4229億元(約128.6億美元)。2025年總預算，經濟部編列1000億擬補貼台電財務黑洞，在野黨表示「拒為錯誤能源政策背書，絕不容許以納稅義務人的錢為台電埋單。」

3月份「電價費率審議會」即將開議，4月份討論並做決議；是否調漲電價？漲幅如何？是否會引起物價上漲？工商業界及人民頗為關心。通膨發生原因有：需求拉引通膨，成本推動通膨、心理預期通膨、薪資推動通膨，前幾次調漲電價，均造成物價上漲。若會議決議調漲電價，勢必引發成本推動、心理預期、薪資推動的通膨。尤其電價影響各業經營成本，處置不當，會如脫韁野馬，將衝擊物價、民生及經濟，更衝擊經濟弱勢者的生活。

在此，筆者提出3點建議：首先，核電已被世界公認是綠電，各國紛紛建新核電廠，盼政府不要再死守非核家園政策，正視環境保護及安全確保能盡速修正能源政策，考慮調整供電系統，減少燃氣、燃煤配比，積極開發綠能 ，遵循「以核養綠」全民公投 民意，讓核二、核三延役或重啟核四。

其次，解決台電財務黑洞，應責成台電透過效率經營，努力降低供電成本、回歸專業領導、專業經營，讓電價反映電成本，有合理報酬，才能永續經營，積極開發電源，提供充足、穩定、價廉、潔淨電能，才能效支援滿足經濟發展核心產業半導體AI用電需求。

最後，預計電價調漲是無可避免的，勢必衝擊物價、民生及經濟，政府應成立專責單位，管控、穩定物價，保障人民基本生活。

（本文取自3月12日聯合報民意論壇，作者為逢甲大學教授、核四廠興建監督專案小組委員）