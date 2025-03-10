AI能否取代人類？答案在「靈魂」

最近某中國公司發布一AI 程式，使NVIDIA股價重挫，但令我震驚的是它可創作京劇 劇本。ChatGPT 上市後，就一直有人討論AI是否會取代人類。AI真的如此萬能？

AI愈來愈進步，可以回答問題、翻譯、寫作、生成圖片等，寫出來的文字也有模有樣，例如叫它寫一句金庸武俠風格文字，它寫出的是：「劍光如虹，寒氣逼人，江湖上無數英雄好漢，卻總有那麼一人，孤獨如月，冷眼看盡繁華與衰敗。」又如那篇AI寫的京劇劇本，有丑角唱詞如「怎見得無為勝有為？空談怎敵金鍊錘」！不僅包括角色行當，有唱詞、有押韻，還有「曲牌」。

AI的長處在於下指令後，可以快速處理大量資料，並整理搜尋結果。不過這也是它的缺點，網路資料本就不盡正確，AI又會自己補上一些資料，會有被誤導之虞。另外，對於較小眾、網路上資訊不足的事物，它會自己編造資訊。例如我之前曾突發其想問ChatGPT京劇名旦郭小莊的發展，結果它回答「他『可能』在學校裡展現出對知識的渴望和對各種活動的熱情，這『可能』是音樂、藝術、運動或其他興趣。他『可能』參加學校課外活動，並展示出領導能力或創造力」。只寫出一個「可能」的故事，卻跟郭小莊的關係不大。

AI即便有優秀的數據處理、資料整合功能及模仿能力，但它終究沒有體驗過人類的經歷、情感與思想，不能領會某些事物對人類的意義。就算它可以寫出灰心挫敗的句子，卻沒有經歷過人生谷底的痛；雖然它能興逝水東流之嘆，卻不理解時間的流動；縱使它能寫京劇劇本、模仿金庸寫作風格，但它不會投入心魂創作、不會因角色的遭遇而感動流淚，更不用說它只能「模仿」，無法因為創意而創新。可見人類存在的價值，在於我們「活著」、「有靈魂」，總是能夠有驚喜發生。

毋庸置疑，AI可以高效率的工作，人類可以將AI當成輔助幫手和工具，讓人類更專注於激發創作、討論互動、熱血參與等等需要「溫度」來完成的事物。希望在未來人類能善用AI，而不是喪失能力後被AI取代。

（本文取自3月11日聯合報民意論壇，作者為高中生）