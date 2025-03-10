台封殺陸名校 自斷競爭力…教部政治指導 戕害高教又失格調

最近台灣教育部 連續對中國大陸學校祭出禁令，除了禁止台灣學校與統戰部主管的華僑大學、廣州暨南大學以及北京華文學院3所學校交流外，又另外增加所謂「國防7子」的封殺令，引起學界一片譁然。

台灣素來崇尚民主法治和自由開放，大學自治正是其中重要一環。根據大法官解釋，大學自治為憲法第11條講學自由的保障範圍，也就是大學對於教學、研究與學習的學術事項，享有自治權。簡單的說大學不受政府、政黨、教會或其他勢力干預，實行獨立辦學。如今在抗中旗幟下，教育部公然對大學施以政治指導，無疑是對高等教育的戕害，且正如東吳大學前校長潘維大所言，是件失去格調的行為。

尤其以保護國家關鍵技術不外流為由，對於包括北京理工大學、南京理工大學、西北工業大學及哈爾濱工業大學在內等7所國際知名學校實施交流禁令，更令人啼笑皆非，學生哪來所謂國家關鍵技術？這7所學校均是科技十分出色的名校，也與美日歐等地大學持續合作。與他們進行學術交流，絕對可提升我們在高科技產業上的實力。學生到這些學校學習，和赴美名校如麻省理工、史丹福、加州 理工學院等有何不同？既然大陸都不擔心其核心技術會被台灣學走，我們又何必杞人憂天。

近10年來中國大陸的科技及製造實力突飛猛進。今年剛好是「中國製造2025」計畫第一階段的驗收年，根據去年南華早報所述，在該計畫覆蓋的260多項項目中，大部分均已達成，甚至有些當初未列入計畫的高科技項目也有超水準表現，成效可觀。就連美國國務卿魯比歐在去年9月針對「中國製造2025」的報告中也坦承，這份計畫涉及的關鍵領域大部分都已達成目標，甚至有些已超越美國；半導體上雖尚未達陣，但已取得相當進展。他也警告美國，中國在各方面正努力縮小與美國間的差距。而美國對中國的抵制與防堵，雖收短期之效，卻會反向刺激大陸加速發展。美國應引以為戒，調整路線，加強國內工業製造能力，否則不出10年美國人生活中所有關鍵事物都將倚賴中國。

一直以來美國有包括蘋果、微軟、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta及特斯拉 等所謂「科技七雄」，而現在中國的「十姐妹」，即阿里巴巴、騰訊、美團、小米、比亞迪、中芯國際等已然崛起，且有取代之勢，更不用提一些新創事業，如包括DeepSeek及做機器人的宇樹科技的杭州六小龍等等。反觀台灣在過去十餘年除了代工產業有所成長，沒有發展出一個「獨角獸」；只有「護國神山」，而無「護國群山」，這是非常令人難過的事。

美國向來在高科技的創新處於領先地位，但過去十年中國進步神速，在高科技的創新上已可與美國並駕齊驅，甚至有超越之勢，就連美國一些知名媒體都承認中國高科技發展已具有領先地位，台灣應該要引為警惕。除了要加強對高科技領域投資，更要培養專業人才。

現在台灣的學生在STEM的課程減少，非常不利日後發展。台灣應加強這方面的學習，並鼓勵年輕人捐棄意識形態，外出留學，向國外取經，學習他國在高科技方面的知識，回來後將所學貢獻國家，幫助台灣發展。

在這股科技浪潮之下，台灣要急起直追都很困難，遑論還要自縛手腳，斷絕交流學習之路，如此以政治來干預高教，絕非台灣的競爭力之福，盼政府深思。

（本文取自3月11日聯合報民意論壇，作者為李國鼎科技發展基金會董事長）