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川普當國王 諧星演悲劇

安歌╱洛杉磯

傳媒說川普愈來愈像國王，人民既然把他選為自己的總統，要革新總會遇到阻力，會聽到不同的聲音，更會觸動許多既得利益者，只要為了國家最高的利益，美國人民既然擁護川普，當然不介意他成為國民尊敬的國王。

川普是停止俄烏戰爭主導者，在他的調停下俄烏戰爭出現轉機，但臨門一腳，澤倫斯基在白宮演出變臉術，出爾反爾超出國王容忍限度，被趕離白宮。澤倫斯基馬上轉訪歐洲與英國圍爐取暖，一下變得反川普又反普亭的英雄得到約30億貸款，可以多挨十天左右。

馬斯克整頓複雜國家機構，也存在許多困難，要動大手術不是馬上能做到的事。特別涉及國家安全問題，要小心處理，如國防、情報等部門，不能一窩端。聯邦政府雇員絕大部分都是打工仔，除首惡及別有用心者和巨貪要剷除外，還是要顧及他們的工作和生活，不要難為他們。商業機構或許可以一下子裁員90%，但面對全國百多萬聯邦雇員是否行得通，值得商榷。

IRS簡化報稅程序，除去煩瑣多餘的規條，減入息稅，深受國人歡迎，可以得到更多退稅或納稅者的紅利，小費和加班費免稅，打工仔舉雙手贊成。物價飆漲令人民百上加斤，人民有權要求政府能盡早平息漲價風，雞蛋價升是雞瘟引至，但加州汽油價格已漲近5美元一加侖，不是說美國油頁岩開採及沿岸石油平台都有利能源降價，為什麼油價還是在升呢？聯邦政府有否平息物價上漲的良方，早點讓民生嘗到川普國王的紅利。

川普發500萬元的金卡換美國居留權，據說估計有25萬人會申請，這是商人頭腦中想岀來的妙招，如此便可以一下解決長期積累36兆美國國債問題，是否天方夜譚不得而知，肯定涉及問題深不可測，人數也是靠估。

川普內閣真正動起來，效果最佳的是清剿非法入境者，邊界已將非法入境者數字降低了96%。境內ICE頻頻出動，拘捕非法居留人士，兩年內要肅清全國過千萬人的任務絕非易事，望川普國王繼續加油。

3月4日新的關稅率實施，墨西哥和加拿大首當其衝，清剿芬太尼不力，且中國貨如電動車、鋁材料大量貯存墨西哥倉內，伺機湧入美國，不可不防。但美國70%的蔬果是靠墨西哥供應，加了25%關稅，美國人要挨貴價蔬果了。這筆帳怎樣算呢？

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