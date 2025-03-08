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川普高歌猛進 習獨憔悴

馬櫻╱加州

川普手下猛將馬斯克、副總統范斯及六位天才少年組成老中青三代在美國激起千堆浪，揭露民主黨腐敗劣績，美國優良好傳統將重回我們的國家。

加拿大和墨西哥配合川普要求，各派出1萬軍人在邊境堵截非法入境移民和毒品。巴拿馬、哥倫比亞、薩爾瓦多和委內瑞拉都有積極的反應，向美國靠攏，拉丁美洲是美國的後院，豈容動亂不安。

中東地區哈馬斯滅亡在即，美以劍指伊朗，穩住了中東陣腳。

歐洲諸國也動起來，願意增加軍費到GDP 5%，共同擔負保衛歐洲的責任。

日本首相石破茂訪美，與川普互動良好，保護亞洲目標一致，有利台海和平。南韓反共總統尹錫悅出席法庭的裁判，保衛總統尊嚴，有望在南韓人民支持下度過政治危機。

川普繼續揮舞反邪惡軸心聯盟大旗，箭頭對準中共，籌畫取得屬於全人類的勝利。

中共反常地安靜，對川普增加關稅未見有力的回擊，也缺乏有效的對策。中方經濟不景氣蔓延，剛過完新春佳節，蛇年開局處處不順。傳聞兩位政治局常委席位不穩，退休已經二十多年賈慶林被查處，賈是習大大的恩人，習在福建升官全靠當時福建省委書記賈慶林的提攜，如今恩將仇報，實屬天理不容。

習的反骨早有先例，由胡錦濤手中接過總書記、軍委主席和國家主席三大位，獲習近平「風高亮節」讚賞。可是20大上由主席台上攆走胡錦濤是直接經由習點頭示意而執行的。習治國策略失誤頻頻，失去黨內和人民的支持。政治舞台大大獨憔悴，窮途末路又一人。

川普 中共 南韓

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